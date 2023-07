En Vicenç Vidal diputat!

A la fi una alegria, en Vicenç Vidal ha sortit elegit diputat, tindrem veu al Congrés! Més de 82.000 vots de les quatre illes han fet possible allò que hem treballat durant anys i anys, que hi hagi una veu sobiranista i d’esquerra transformadora asseguda a un escó del Congrés.

Enhorabona de bon de veres a en Vicenç Vidal i tota la candidatura que encapçalava, amb la independent Elisabeth Ripoll de segona. No hem arribat a treure-la però sí que hem superat en vots la candidatura de VOX.

Enhorabona a tot l’equip que ha negociat i conformat aquest acord de Sumar MÉS: MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Esquerra Unida de les Illes Balears, Unidas Podemos i totes les persones independents que han treballat per aconseguir una candidatura sòlida engrescadora, il·lusionadora per a tantes i tantes persones d’esquerres que teníem la ferma voluntat d’aturar les dretes més extremes del nostre petit país.

Enhorabona també a tot l’equipasso que ha dissenyat i posat en pràctica la campanya electoral, les propostes programàtiques, les sortides diàries als carrers, les trobades als pobles, en una paraula, la presència incansable als mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Necessitàvem aquesta alegria després del 28 de maig, la necessitàvem així en plural perquè form part de tot el col·lectiu de persones d’esquerres que durant anys, de manera constant i incansable hem cregut que aquesta societat nostra s’ha de transformar, perquè és profundament injusta i patriarcal, i genera frustració i tristesa, infelicitat, a massa gent.

Necessitàvem aquesta empenta les persones que ens sentim sobiranistes, perquè ens sentim arrelades a la nostra terra, al nostre petit país, i cercam les solucions als problemes que vivim aquí, de tota casta, en col·laboració amb altres esquerres, perquè tenim molt clar que mai les dretes i menys les ultres, sabran ni voldran, trobar com millorar la vida de la ciutadania, ja que només miren per als seus interessos.

Amb aquesta alegria, amb aquesta empenta, assumim la responsabilitat que més de vuitanta mil persones ens han transmès, per aconseguir ser la seva veu. Serem coherents amb tot allò que hem explicat, i sé que en Vicenç Vidal amb l’equip que l’acompanyarà a Madrid, en són conscients.

El camí per recórrer ara no serà fàcil, hi ha moltes incògnites encara, el que sí sabem és que les dretes més conservadores, més ultres, no tindran el Gobierno estatal i això és motiu d’alegria i satisfacció per a tantes i tantes persones d’esquerres que hem participat en aquesta calorosa cita electoral.