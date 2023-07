Eleccions 23J

Gairebé dos mesos després de les eleccions municipals i autonòmiques, toquen ara les generals. Els resultats del 28M no varen ser favorables al PSOE ni a la major part de l'espai que ara es presenta sota les sigles de Sumar. Tampoc les enquestes els donen el resultat esperat. Ara bé, encara queden dies de campanya i determinades mesures que ja s'han pres a ajuntaments governats pel PP i VOX podrien facilitar la necessària mobilització de l'electorat progressista, sense la qual, no els serà possible guanyar les eleccions.

És a dir, el que no aconsegueixen de moment, el PSOE ni Sumar, ho podrien aconseguir prohibicions i atacs al sector de la cultura com hem vist amb la prohibició recent de representar obres de teatre o amb la retirada de revistes en català com Cavall Fort, El Temps o Enderrock de la biblioteca municipal de Borriana, imposada pel regidor de cultura de VOX. Certament, són accions que ens recorden altres temps i que haurien de ser rebutjades per qualsevol ciutadà demòcrata i mitjanament conscient del que representa la cultura, independentment de la seva ideologia.

A les enquestes, el PP té un avantatge d'uns 30 escons sobre el PSOE. La qüestió és que, si el PP guanya, però no arriba amb VOX a la majoria absoluta, s'obrirà la possibilitat que el PSOE faciliti la investidura de Nuñez Feijóo. Amb un bipartidisme que hauria guanyat força, sumat a la idea que, si els dos grans es posen d'acord, els extrems queden aïllats i sense capacitat d'influir, no seran poques les pressions que rebrà el PSOE, si aquest és l'escenari postelectoral que dibuixen els ciutadans.

Alguns l'anomenaran mal menor, altres un pacte sensat entre partits amb vocació d'estat que proporciona una estabilitat necessària. Sigui com sigui, ens trobem davant unes eleccions realment rellevants. On es confirmarà el pas de les polítiques d'extrema dreta també al govern central, o bé s'obrirà un escenari on podria governar el PP en solitari, ajudat puntualment pel PSOE. Tampoc es pot descartar la reedició d'un govern de centreesquerra, sempre que s'assoleixi, sigui per mèrits propis o per ajuda involuntària de l'adversari, una alta participació.

Jaume Burdils,

Sociòleg.