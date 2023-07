Com qui diu, en dos dies, i mentre l’esquerra encara no sap per què va perdre, els neofranquistes-neobauzanistes han fet més contra el Català que no feu al seu favor el pacte de progrés en 8 anys... Recordem que ja fou l’anterior Consellera de Sanitat qui eliminà el requisit del Català de les professions sanitàries...

Els neofatxes també s’han desfet ràpidament, fins i tot abans de governar, de tot allò que els provoca al·lèrgia. En són uns exemples l’espanyolització del nom de l’autonomia en els pactes, el pin parental, l’eliminació de tot allò que tingui perfum a Català (a vegades directament, a vegades subtilment disfressada, com amb l’eufemisme de la lliure elecció de llengua), els toros amb menors d’edat, l’espanyol als premis ciutat de Palma, l’entrada als governs dels Consells insulars dels neofeixistes, la desaparició del temerari carril bici de la Plaça d’Espanya, l’eliminació de tota referència a la normalització de la llengua en les definicions de tasques de la nova estructura de Govern, la desaparició de les zones escolars, la potenciació de l’escola concertada, la censura d’obres de teatre, la supressió de les conselleries de medi ambient i d’igualtat, la confecció d’un Govern i uns Ajuntaments plens de Bauzanistes, un caçador negacionista del canvi climàtic com a responsable de medi ambient (que ningú no rigui...)..., l’eliminació del carril Bus-VAO, l’augment de la velocitat de la via de cintura... amb l’aplaudiment a tot l’anterior per part de determinats sindicats, associacions d’hotelers, constructors, llogadors turístics, taxistes...

No es pot negar que són contundentment efectius. Sembla com si en dos dies hagin desfet vuit anys de governs d’una més que falsa esquerra que encara no sap per què ha perdut, per així tenir el camp net per poder sembrar, perdó, construir el seu paradís de ciment espanyol monolingüe per a gaudi de turistes, hotelers, constructors i llogadors turístics.

Tot és conseqüència d’un pacte de la dreta extrema amb l’extrema dreta. Sense el més mínim dubte ètic, han estat disposats a qualsevol cosa per tal de governar. No han tremolat ni les mans ni les veus a l’hora d’arribar a acords amb els hereus ideològics dels que dècades enrere dugueren milions de jueus als forns crematoris.

No entenc com poden dormir tranquils a les nits, com sembla que fan. No deuen ser prou conscients de la barbàrie comesa. I ara no m’estic només referint als de dreta extrema i als d’extrema dreta. Aquesta reflexió va per tot l’arc parlamentari. Que ara els tenguem manant a les principals institucions illenques és conseqüència dels actes de TOTS ells. L’OCB tractà d’impedir-ho, i així els ho demanà. Però ni els d’ara ni els d’abans mai no l’han escoltat.