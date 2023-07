Vos agrada que vos menteixin? Idò votau el mentider Feijóo

Es diu que Pedro Sánchez es va tancar quatre dies a la Moncloa per preparar el debat electoral i que no li va servir de massa cosa, perquè l’oponent de l’altre cap de la taula el va bufetejar de valent. Sembla que Pedro Sánchez va preparar un debat net, però el que no es diu és que Feijóo no es va aturar de dir mentides i la cara no li va caure de vergonya. Es veu que de vergonya en deu tenir ben poca. I sembla que no és cosa de Feijóo, Deu haver d’esser cosa del PP i de la seva empresa dels embulls, la FAES, ja que Gamarra i Ayuso menteixen d’una manera semblant al seu cap. I tergiversen i canvien les xifres de qualsevol organisme internacional, com pot ser la Unió Europea. Feijoo no tenia manies i amb dues dotzenes de paraules era apaç de dir mitja dotzena de mentides. Utilitzen les mentides com si les llançassin amb un rifle de repetició o amb una ametralladora. Resulta que utilitzava una tècnica existent. Aquesta tècnica es diu 'Galop de Gish'. Consisteix a dir una ràpida successió de mentides i mitges veritats, de tal manera que l’altre no tendrà temps de refutar-les en el període de temps que li correspon per intervenir. Això ho va fer moltes vegades i Sánchez només podia dir-li contínuament: Mentida! Això és mentida! I aquí aprofitava Feijóo per acusar-lo d’estar nerviós i que el deixàs xerrar. Aquesta tènica la va inventar un membre de les sectes fanatitzades de la ultradreta i es veu que és una de les lliçons més importants de la FAES.

Aquest era el pla de Feijóo. El mateix que fan els equips de futbol, quan volen tombar un contrari important, que utilitzen tots els mètodes prohibitius existents: coces, travetes, colzades, empentes, agafades a qualsevol part del cos o roba i tota casta de magarrufes que vos podeu imaginar. Feijóo pretenia trencar l’equilibri de forces existents i tombar-lo al seu favor. Amb l’ús de la tècnica indicada va fer l’efecte de ser un polític més segur, mès sòlid i més contundent que Sánchez. Una altra cosa seria si se sapigués la quantitat de mentides que ha utilitzat.

Vaig a explicar unes quantes de les mentides de Feijóo: Va dir que tenien un pacte d’Estat contra la violència de gènere i que l’havien firmat tots els partits a excepció de Podemos. Mentida! És totalment al revés. Aquest pacte el varen signar tots els partits a excepció de Vox. Fàcil d’entendre quan aquest partit nega la violència masclista.

El PP ha votat a favor de l’increment de les pensions per l’IPC. Mentida! El PP hi va votar en contra i això és molt greu, encara que ara ho defensi per no perdre vots.

Més mentides: Feijóo va demanar a Sánchez: Què ha passat amb el Pegasus? I amb el mòbil? Quina informació tenen de vostè? Avui el jutge ha arxivat el cas per la seva falta de col·laboració. Mentida! El jutge ha arxivat la investigació per l’absoluta falta de col·laboració d’Israel. Més mentides: Feijóo va afirmar que entre els anys 2018 i 2019 varen ser qualificats més de 2.500 habitatges protegits a Galícia. Mentida! Varen solament devers una desena. I en els darrers 10 anys de Feijóo a la Xunta se’n varen qualificar unes 300 en total.

Més mentides de Feijóo: Espanya és el darrer país que ha recupert el PIB d’abans de la pandèmia amb la república Txeca. Mentida! Alemanya està avui per davall del PIB d’abans de la pandèmia i Espanya no. I, a més, Espanya va tenir un creixement interanual del 4,2%, quatre vegades més que la mitjana de la Unió

Europea. Més mentides: Va dir Feijóo: L'excepció ibèrica no la derogaré jo, la derogarà la Unió Europea. Mentida! La Unió Europea ha ampliat aquest mecanisme fins al 31 de desembre de 2023, un any menys del que demanava Espanya, però en cap cas no s’han plantejat derogar-lo i això ha suposat un estalvi de 5.000 milions d’euros per als consumidors espanyols.

Més mentides. Feijóo va dir: Som el president d’una comunitat autònoma que menys ha incrementat el deute de tota Espanya. Mentida! Feijóo va arribar a la Xunta amb un deute del 6,8% del PIB (3.594 milions) i la va deixar amb un deute del 18,5% (11.175 milions d’euros). Galícia té més deute que una desena de comunitats autònomes. I només existeixen 17 autonomies.

I ja m’he cansat de contar les mentides que va dir Feijóo com una ametralladora. Ara ja ho sabeu. És molt divertit viure quan el partit que mana és una cova de corruptes i els seus líders uns grans mentiders. A votar-los!