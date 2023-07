L'envestidura de Prohens

He tractat personalment amb tots els presidents de les Balears. També he tractat amb Marga Prohens, de fet, la vaig tenir una bona temporada com a tertuliana al programa matinal d'Ona Mediterrània, fa uns anys.

Fins ara he pensat que té un substrat de bona persona. Però també és cert que durant els anys d'anar per enmig m'he topat algunes persones que, fent política, es transformen i es converteixen en autèntics monstres. No sé si és el cas de Marga Prohens després de passar per Madrid.

En qualsevol cas, Prohens ha arribat a presidenta del Govern, però ho ha fet a un preu francament qüestionable.

Pactar amb el feixisme, amb els nazis, és indigne. Prohens ha empenyorat la seva ànima. Ha pactat amb el diable, amb el pitjor de la nostra societat: els intolerants, feixistes, masclistes homòfobs, mallorquinofobs i extremistes.

S'ha compromès a envestir contra la nostra maltractada llengua, contra el nostre maltractat territori i contra totes les persones maltractades.

Una investidura a canvi d'una envestidura contra els drets individuals i col·lectius i contra l'autogovern.

Aguantarem les envestides i envestidures i, segurament amb patiment i sacrifici (n'hi va haver molt durant el quadrienni de Bauzá) tornarem a derrotar els intents de destruir-nos.

El feixisme, el nazisme sempre creen molt de patiment. Però sempre acaben derrotats.