En la mort de n'Antoni Llompart i Grimalt

Aquest dissabte ens ha colpit la notícia de la mort de n'Antoni Llompart i Grimalt, company de lluita manacorí amb el qual vàrem compartir molts anys de feina intensa en favor de la independència dels Països Catalans i en la promoció de la nostra cultura i la nostra llengua.

N'Antoni Llompart i Grimalt era un militant exemplar. D'aquells que saben exactament allò que poden aportar i es 'limiten' a fer-ho de manera generosa i sense demanar res a canvi.

Militant disciplinat, sol·lícit, incansable, apassionat, coratjós, valent i coherent.

Durant molts anys va ser el màxim responsable tècnic de les grans mobilitzacions populars com els Acampallengua, els Correllengua, les Diades de l'OCB i les manifestacions del 31D. Era una màquina de fer feina i en el seu remolc, tenia solucions per a tot, cosa que li va valer que durant uns anys l'anomenàssim pel malnom de 'MacGyver'.

En morir sa mare, es va haver de retirar de la militància més diària i el moviment al qual ell hi havia aportat tant, les persones que el formam, no li sabérem garantir l'escalf i cura que havia de menester.

Fa quinze dies, per ventura tres setmanes, me va telefonar, ens varem posar al dia de les nostres afeccions i, ara me n'adon que, malgrat la meva insistència que ens veuríem aviat, era una telefonada de comiat...

Bon viatge per als guerrers

si al seu poble són fidels,

el velam del seu vaixell

afavoreixi el Déu dels vents,

i malgrat llur vell combat

l'amor ompli el seu cos generós,

trobin els camins dels vells anhels,

plens de ventures, plens de coneixences.