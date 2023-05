Els millors es passen a Més per Menorca

Més per Menorca no només ha aconseguit el respecte de molta gent de Menorca i de fora de l'illa per la bona feina desplegada pels seus representants polítics, tan al Consell de Menorca, com al Parlament, sinó que ha aconseguit atraure els tècnics més preparats de les Balears per fer la seva campanya electoral.

Amb el lema 'Les persones primer', Més per Menorca està desplegant una potent campanya electoral, dirigida per l'economista Jaume Garau, que, de fet, s'ha traslladat a viure a Menorca.

De moment la campanya de Més per Menorca desperta l'admiració de propis i estranys, amb molta creativitat, una imatge atractiva i un missatge molt clar, que fa que els menorquinistes somniïn a posar les bases per arribar a ser la primera formació política de l'illa.

Garau compta amb un equip d'especialistes en comunicació com Jaume Vich (Melicotó), Marina Caubet o Andreu Servera que ajuden a posar en valor les virtuts dels principals candidats com Bep Juaneda, Noemí Garcia, Josep Castells o Miquel Àngel Maria.