Vox amenaça també els Joves

Talment com si un grup d'homes de les cavernes haguessin abandonat per uns moments el seu hàbitat i haguessin viatjat al futur, mitja dotzena d'homínids de Vox es varen plantar a Sa Pobla per balbucejar algunes frases fetes apreses de memòria i de les quals ignoren el seu significat.

Els bípedes de Vox baladrejaren les seves amenaces, en aquest cas dirigides als milers de joves participants a l'Acampallengua, es retrataren (ben lluny, això sí) i partiren sense deixar que els aires de civilitat que omplien Sa Pobla els poguessin contagiar.

El grup de caçadors aspira a esdevenir recol·lectors de vots, a base dels seus insults, amenaces i matxirul·lades.

Caldrà que els joves els responguin amb la mobilització i força de la Democràcia.