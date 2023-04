Una diada del llibre espectacular

Hem viscut el diumenge 23 d’abril, dia del llibre enguany, que m’atrevesc a dir com a espectacular. Perquè passejar pels carrers de Palma al migdia era un goig. De gent a les paradetes de llibres, de gent a la Rambla entre llibres i flors, de gent als jardins de la Misericòrdia amb les publicacions de la Direcció Insular d’Igualtat i les seves autores... De gent per tot, famílies, persones amb mascotes, amb familiars.

Un goig veure la ciutat plena de vida, malgrat que la majoria dels comerços romanien tancats, per ser diumenge. Fins i tot el gran magatzem de les Avingudes!, però sense faltar a la cita llibretera amb la seva paradeta. Un goig trobar-te gent amb la rosa a la mà, amb la bossa de llibres... i a la plaça de l’Olivar les parades dels partits i entitats socials explicant les seves propostes. Amb la publicació del dbalears.cat, que el regalaven a moltes d’elles, amb les recomanacions i les novetats i ens anunciava l’Acampallengua del pròxim mes de maig.

Un diumenge també ple d’activitats a pobles com a Marratxí, Sa Pobla, Manacor... cadascú ha viscut el dia del llibre entre dissabte i diumenge amb activitats al carrer, amb contacontes, amb infants i joves a les activitats culturals.

Una alegria veure que es pot vèncer l’oferta televisiva del futbol, del tenis, de les plataformes i les sèries, en un dia on els llibres són els protagonistes per a tota la població, des de la més petita a la més gran.

Veient l’afluència de gent a les parades de les llibreries, l’alegria i bona disposició de les llibreteres, dels llibreters, pensava que tot el cansament que els vindria al vespre en tancar les paradetes, seria benvingut i compensat no només per la caixa feta, que també, sinó pels moments viscuts devora els altres protagonistes, els autors i autores, la trobada amb el seu públic.

Un dia del llibre especial, en diumenge, amb bon temps, amb moltes novetats editorials, de tots els gèneres literaris, amb molta oferta cap al públic infantil i juvenil que serà el futur.

Confio que dilluns de la pròxima setmana, el 1r de maig, trobem també molta gent als carrers, amb la festa del Treball, amb l’alegria dels treballadors i treballadores que gaudeixin del seu dia, conscients de la necessitat de la lluita conjunta per aconseguir avenços en les condicions laborals, en la negociació col·lectiva.

Necessitem sindicats forts per defensar uns salaris dignes, tant per homes com per dones, sense discriminació. Necessitem sindicats forts que representin la majoria dels sectors productius per negociar la setmana de quatre dies, per negociar millores substancials no només econòmiques també referents a la salut laboral, a les condicions de feina.

Hem viscut un dia del llibre espectacular, desitgem un 1r de maig amb alegria, amb força, amb empenta!