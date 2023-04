Prou jets privats!

Es percep un cert deixondir en el debat sobre la distribució de les emissions de CO₂ segons la classe social. A l'Estat espanyol, la petjada mitjana de carboni és de 5,4 tones de CO₂ per persona, però atenció: l'1% més ric emet 64,7 tones. És una desigualtat esfereïdora, encara més brutal si posem el focus en les emissions del selecte 0,1% de les persones ultrariques. Aquestes xifres i percentatges, que poden veure amb més detall a ‘World Inequality Report 2022’, amaguen comportaments ostentosos (viatges espacials, cotxes que consumeixen deu vegades més que un utilitari, mansions que devoren kilòmetres de territori, consums d'aigua desorbitats, i, per descomptat, jets privats per a viatges de caprici). És la indecència de la indústria del luxe. És, en definitiva, el capitalisme que destrueix el planeta. Un capitalisme destructiu en què el turisme de luxe hi té molt a veure.

I la cosa va en augment. Fixem-nos en els jets privats (en una altra ocasió parlarem del consum de recursos naturals i la generació de residus dels ultrarics, o d'altres excessos del luxe). Resulta que, segons AENA, l'any passat foren gairebé 34.000 els jets privats que operaren (aterratges i enlairaments) als aeroports illencs (16.600 a Mallorca, 15.300 a Eivissa, gairebé 2.000 a Menorca). Això representa un creixement d'un 32% respecte a l'any 2019, és a dir, des d'abans de la pandèmia de la covid-19.

Val a dir que, segons l'entitat internacional Transport&Environment, especialitzada en l'impacte en la crisi climàtica del transport, els jets privats "consumeixen 10 vagades més energia per passatger que els vols comercials, i 50 vegades més que els que viatgen amb tren". També afirma que "l'impacte climàtic de l'aviació és desproporcionat, i creix ràpidament, i que la causa principal és un grup molt petit de persones”: Només l'1% de les persones provoquen el 50% de les emissions mundials de l'aviació, tot posant en relleu "el gran paper exercit pels superrics volant en jets privats per fer distàncies molt curtes".

Per això, els jets privat, independent del pes que tinguin en l'emissió global de diòxid de carboni, tenen un simbolisme potentíssim. El cas és que un fantasma recorre les nostres societats. El que, al crit de "els rics estan destruint el món", clama "prou jets privats!".