Aquí la gestació subrogada és il·legal

Una setmana més sense ploure i amb tendència a deixar que els primerencs comencin a bronzejar-se i nedar. Això fa que els qui es dediquen al negoci del turisme, s’estiguin fregant les mans de satisfacció; en canvi, els boscos han començat a cremar-se a la primavera i ajudats per un vent primaveral ja s’han menjat milers d’hectàrees de boscos que facilitaven una vida millor. Què passa si cremam els boscos? Com així no es posa gent aturada a netejar els boscos i així s’evitarien la majoria d’incendis? Llastimosament això no deu donar vots. I els polítics només gasten saliva pel seu benestar i per ocupar la cadira que els ha de millorar la vida. Quina llàstima!

També ha estat la setmana en què s’ha parlat de la maternitat sustitutiva i subrogada. Tot perquè ho ha provocat una persona que ha passat una malaltia d’un fill a les revistes del cor, igualment que n’ha passat el dol. I ara l’opinió de la gent està bastant afectada per poder pensar amb claredat sobre aquest tipus de maternitat. Una emissió pública formada per tertulians baraters, justificava que la persona en qüestió hagués volgut esser mare d’aquesta manera, perquè ho consideraven un acte d’amor, perquè de qualque manera s’havia de compensar la mort de l’altre fill. No es parlava gaire de si a l’Estat espanyol era il·legal fer tal cosa, ni es discutia si era correcte que fos il·legal o si caldria legalitzar-lo. Es deia que aquesta persona havia aconseguit el fill o filla a Estats Units, allà on sembla que tot és millor i per un preu d’uns 60.000 euros, cosa que privaria, per tant, de poder-ho fer a la majoria de la gent. El partit en el govern espanyol estava d’acord que això fos il·legal a Espanya. En canvi, partits com el PP, que estan en contra de l’avortament, no ho tenien massa clar, ja que creien que s’hauria de discutir, fent creure que en aquest cas hi estarien d’acord. Tot d’una he pensat en la venda d’un cos o en el seu lloguer durant els mesos de l’embaràs per una certa quantitat de doblers. Tot d’una he pensat en el lloguer d’una vagina per part de les persones que venen els seus actes sexuals. Per què no s’ha de parlar de legalitzar la prostitució? Això és una cosa que es té molt clar, perquè sorgeixen màfies i grups de persones que per enriquir-se segresten persones joves i hi trafiquen i les obliguen a prostituir-se en règim de segrest o llibertat vigilada. Vendre el cos per prostituir-se sembla que queda clar que tothom veu bé que estigui prohibit per evitar la degradació de la dona i la perversió de l’home. En canvi vendre el cos per proporcionar una persona viva a una altra, sembla que s’ha d’estudiar perquè això no significa degradació. I jo he anat pensant que també es poden formar i ja s’han format grups mafiosos per explotar cossos de dones que els puguin proporcionar riquesa. El primer que he fet ha estat informar-me sobre què era la gestació subrogada i he cercat informació sobre on calia acudir per obtenir bebés gestats subrogadament i aquesta és part de la informació que he trobat:

“Generacion sana Ilimitados FIVs+DGP. En su totalidad para detectar y prevenir trastornos genéticos (cáncer, cardio, endocrino y otras enfermedades huérfanas). Una selección ampliada de una donante de óvulos y la del sexo del feto. Se conservan la sangre del cordón umbilical/células madre. 90.000 euros”.

“GARANTÍA VIP CON EL PARTO EN CANADÁ. Se garantiza el nacimiento de bebé en Canadá, se expide el pasaporte de Canadá. El apoyo médico y legal completo desde la primera visita a la clínica en Ucrania hasta que salga de Canadá con el bebé. 110.000 euros”.

“GARANTÍA VIP CON EL GRAN BRETAÑA. Se garantiza el nacimiento de bebé en Gran Bretaña. La partida de nacimiento Gran Bretaña. 120.000 euros”.

“DELUXE EN LOS EE.UU. El nacimiento de un bebé sano en los Estados Unidos con intentos ilimitados de FIV. La selección del sexo y de una donante de óvulos de cualquier fenotipo. Se presta el apoyo legal completo con el precio fijo. Esta es la mejor solución para las parejas que sueñan con un bebé sano en absoluto. 150.000 euros”.

També he cercat el significat de les sigles i sembla que FIV significa “implantació embrionària” i DGP “diagnòstic genètic preimplantacional”.

Amb tota aquesta informació sembla que la legalització de la gestació subrogada no té gaire sentit si no es fa d’una manera gratuïta i desinteressada.