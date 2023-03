El coratge de la coherència

Clara Ponsatí ha tornat a donar una lliçó de coratge i coherència (i ja en van unes quantes).

Ahir va retornar a Barcelona, va fer una compareixença de premsa i quan caminava per Barcelona per assistir a un acte, va ser interceptada per policies de paisà i detinguda de manera il·legal.

Va ser traslladada a l'anomenada 'Ciutat de la Justícia' on el jutge de guàrdia, després de veure com Escòcia derrotava per 2-0 l'equip de la Federació Espanyola de Futbol, li va comunicar que la citava pel dia 24 d'abril. A continuació, Ponsatí va sortir en llibertat.

En tots aquests anys hem vist que els milions d'independentistes catalans han demostrat un coratge i una coherència dignes d'admiració que, malauradament, no han aconseguit demostrar algunes de les persones que han estat al capdavant dels partits polítics que els havien de representar.

No ens apuntam a cap batalleta de retrets, ni a cap acusació de res. Mai ho hem fet, ni feim comptes fer-ho.

Només constatam que el coratge i la coherència no només són més útils per a la causa col·lectiva que sigui (en aquest cas la independentista), sinó que acaben sent, individualment, més beneficiosos per a qui els posa en pràctica.