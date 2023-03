Es vol matar l’independentisme, però no ho aconseguiran

Les mosques colloneres s’apiaden dels vellets. I no se n’adonen que amb la seva pertinença a VOX, el que han fet es presentar un vellet venerable de 92 anys a president del Govern espanyol. Clar, el que ha volgut el seu cap, o capet, és no fracassar per segona vegada i volen que fracassi qui va ser una referència fonamental del comunisme. Ara, les mosques colloneres hauran de cercar una altra excusa per atacar, la de l’edat ha quedat caducada. Jo, només els puc dir que tenc els meus anyets, però que els redactaré matèria perquè continuïn llegint, però això sí, mai no els obligaré a llegir res, ho llegeixen perquè volen… si és que ho llegeixen, que a vegades, moltes vegades, ho pos en dubte. Els dretans sempre cerquen excuses per atacar qualsevol fet o cosa que tengui relació amb Catalunya. Ara tots s’han posat d’acord a atacar el Barça, perquè troben que ha guanyat massa copes, massa trofeus, i això no pot esser. Per tant, ara volen que una persona asseguda a una taula d’un despatx hagi guanyat lligues i copes. Ho sabíeu que els partits es guanyen des de qualsevol taula on estigui assegut el segon dels qui manen més en els àrbitres? Especialment si el qui guanya és un equip que es caracteritzi per defensar tot el que sigui català i diferent a tot allò que faci olor d’espanyol. Aquesta setmana que ha de venir, té unes característiques bastant importants, que registrarà l’entrada de la primavera i que els dretans extrems hauran fet el ridícul devers el Congrés, d’una manera ben constitucional. I el senyor Tamames ho sap bé, quines són les condicions per no fer massa el ridícul i aconseguir uns quants vots, com a mínim els de tots els que el presenten, no fos cas que se n’escapàs algun. Què ha de fer per això, idò confessar que ell també està d’acord amb els que odien els catalans, i, que per tant, un dels seus objectius és mantenir la unitat d’Espanya. No volen saber que el polític que més ha fet per desmantellar i anul·lar l’independentisme ha estat el Sr. Pedro Sánchez. Si la dreta aconsegueix guanyar comicis, segurament tornaria a reviscolar l’independentisme. Feijoos, Ayusos i companyia són els millors despertadors per a la independència de Catalunya i també són els que han ajudat perquè no morís del tot, sinó que s’hagi adormit. La millor medecina per aconseguir-ho ha estat la que ha receptat el PSOE. Per tant, és molt important que aquest partit, d’una manera o d’una altra quedi descavalcat dels llocs de poder. I s’agrairà als qui ho aconsegueixin.

A veure, aquí, a les Illes, sempre ha estat cosa de dretans ignorants el fet de no admetre que el català sigui la mateixa llengua. Darrerament, la defensa la feia de part de Vox, un tal Campos, que sempre escainava devers el Parlament. Mentre això passava, existia el partit d’Unidas Podemos, que passava per ser un partit format per persones cultes i progressistes, i que no posaven en dubte allò que defensava la ciència en l’àmbit mundial. Doncs no, ara resulta que aquest partit vol augmentar la llista dels partits que es troben i es mantenen en la ignorància científica. Resulta que aquest partit, Unidas Podemos, ha proposat al Congrés espanyol, que aquí a les Illes Balears, s’anomeni la llengua que parlam com a llengua balear. Volen tornar més de quaranta anys enrere, quan algú va aconseguir que aparegués aquest nom a molts butlletins de notes de diferents col·legis privats i públics, alguns dels que més envant serien subvencionats.

Sempre m’he queixat del centralisme madrileny, i moltes mosques vironeres han tengut sempre coses a dir, que si sempre el mateix, que si era una obsessió malaltissa, que si eren pensaments d’un vell caduc, etc. Doncs, avui en vull donar una prova que pot anar als tribunals. Tots sabem que són les falles a València i també sabem més o manco quina és la distància de Madrid a València i de Barcelona a València, que és la mateixa. També he afirmat moltes vegades que els AVES han estat radials i fets des d’un estat centralista. Doncs en una publicitat actual per viatjar a València es podia llegir el següent:

1) Des de Madrid a València i en només 1 hora i 40 minuts i viatjant en AVE i Avlo, des de tan sols 9 euros.

2) Des de Barcelona a València i en només 2 hores i 40 minuts i viatjant en Euromed i Intercitiy, des de tan sols 21,45 euros.

Ja heu entès què significa centralisme? Idò tots els assumptes econòmics o que afecten l’economia d’aquestes dues ciutats, són semblants.

I en la mateixa línia d’allò de la desaparició dels independentistes i dels partits que teòricament també ho eren, podem dir que l’àrbitre que ha denunciat el cas Negreira sobre l’afer del Barça és una persona d’ERC, és a dir, es presenta a les municipals de Lleida a la llista d’ERC. Tanta sort que tenim moltes persones que lluiten per reivindicar la llengua, la història, la identitat i la sobirania, tant a les Illes, com a València, com al Principat, és a dir, a tot Catalunya, siguin de l’edat que siguin.