Només s’ha d’estirar del cable

Avui no volia fer allò de dir-vos que dissabte serem a Cas Retratista fent bauxa, festa amb menjar, beure, assafatos i sonadors. No vos ho diré. Ni vos explicaré que havia decidit contar la segona part de com ens barallam amb els avisos, les notificacions, els comunicats i els certificats digitals, ni com em responen amb cartes en paper als correus electrònics. Millor vos cont que no fa poc vàrem anar en avió. Res de l’altre món excepte perquè quan tornàvem, per la megafonia, ens desitjaven unes bones vacances i ens recomanaven menjar ensaïmades. Entenc d’on ve aqueixa idea, però em fa gràcia (relativament) perquè no és la primera vegada que passa això d’ignorar la nostra existència. Uns anys abans de la pandèmia, un concurs regalava unes vacances pagades, viatge inclòs, a… redoble de tamborino… sí, a Mallorca. Irònic, paradoxal, o una broma d’aquelles (com quan has tu de recordar que t’han de pintar als bitllets, descobreixes que els bitlles d’un mateix trajecte per venir són més barats que els d’anar).

Crec que és la mateixa sensació de quan vols anar a un concert d’un grup, però ve a tocar a l’agost, quan fas més feina. O quan el nostre règim especial no està a la llista de la web del Gobierno. Igual que en seleccionar català, però veus que tot segueix en español o mal traduït per una màquina. I mira que tenim part d’aquesta feina la podríem fer aquí i que a més tenim la mar per enmig i seria «només estirar d’un cable». Probablement falta una peça que ha d’arribar d’Alemanya. La famosa peça alemanya que no sabem on encaixa.

Bé, ara vos he de deixar que he rebut un avís d’una notificació (sinònims a ca nostra), però no veig on ha d’arribar. Supòs que per colom missatger. Mem, obriré la finestra i posaré unes galletes (vendrà un colom o el Pare Noël?). Quina calor, no? Ahir era hivern i mirau, avui mos torram.

Aman Nòlem (ell/això)