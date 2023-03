Pere Pascual: mestre i referent

La mort de l’empresari Pere Pascual ha omplit de tristor i d’impotència a totes aquelles persones que vàrem tenir la immesa sort de compartir estones i experiències amb aquest gran home que ara ens ha deixat. Mai li podrem agrair prou el que ens ha ensenyat i com és de valuós el seu exemple.

Pere Pascual fou hoteler i va construir una de les cadenes hoteleres (Viva) més importants de les Illes Balears. Una cadena que, com altres d’aquesta terra, demostra una aposta continua per la qualitat i el que ara en deim circularitat. També fou un home vinculat al món de la construcció atesa la seva condició d’aparellador i de promotor, el món de l’urbanisme l’apassionava. Va triomfar als negocis i ho va fer des de la modèstia i la feina ben feta.

En Pere però, no només va mirar el seu compte de resultats, cosa legítima per altra banda, no només va mirar els doblers; també va mirar per la societat, va mirar per la cultura, va mirar d’ajudar sempre, va ser algú compromès amb el seu temps i el seu país. Una persona afable, receptiva i oberta a tota iniciativa que pogués ser positiva.

Primer de tot compromès amb la defensa del món empresarial implicant-se en les associacions corresponents i participant activament en el disseny i negociació de mesures per millorar el turisme i tot allò que pogués tenir relació amb l’urbanisme. I aquesta implicació no és perquè cercàs cap tipus de rellevància pública, que no la cercava, sinó perquè valorava la interacció i el diàleg entre empresaris i amb les administracions per intentar generar riquesa i activitat econòmica. És bo i propi de països sòlids que els empresaris no només es preocupin de la marxa dels seus negocis sinó que també intervenguin en la generació de transformacions per crear noves oportunitats per a tothom. Els empresaris són agents socials cabdals a una economia lliure de mercat encara que sovint ens quedam únicament amb caricatures ridícules.

En segon lloc, en Pere era un amant de l’art i de la cultura. Molts podem recordar com al seu despatx tenia quadres enterra recolzats a la paret en una espècie d’exposició provisional. Col·laborà i va donar suport a multitud de creadors. Durant els quatre anys que vaig ser regidor de l’Ajuntament d’Alcúdia vaig demanar a en Pere si podia patrocinar els catàlegs de les exposicions que s’organitzaven periòdicament al casal de Can Fondo i, evidentment, vaig rebre una resposta positiva. Com me consta que fou positiva la resposta a multitud de peticions similars que va rebre al llarg dels anys. De fet, al seu poble (Inca) fou promotor i peça clau de la Fundació cultura es Convent.

En tercer lloc va fer costat als que ho passen pitjor i als més vulnerables. No es va posar de perfil, no va considerar que això no anàs amb ell. Fou col·laborador de projecte home, de caritas, de l’associació de lluita contra el càncer i de moltes més causes nobles i altruistes perquè la bondat li sortia per tots els porus.

Pere Pascual fou una bona persona en majúscules. Fou una persona de la qual molts vàrem aprendre ja que ens va dedicar una part del seu temps per explicar-mos la seva visió dels més diversos temes d’actualitat. Fou una persona amb gran curiositat i gens dogmàtica. Un enamorat de Mallorca i de la nostra manera d’entendre la vida. En Pere fou i és un exemple. En aquesta terra on tant hem reivindicat una burgesia il·lustrada i compromesa amb el país convé retre un sentit homenatge i tenir un vibrant record per una de les persones que ha anat més enllà d’aquest paper i ha dedicat temps, esforços i doblers a tenir una Mallorca més digne, més culta i amb més benestar. Pere! Com t’enyorarem, gràcies per tantes, tantes i tantes coses.

Josep Melià Ques

Diputat del Pi-Proposta per les Illes Balears