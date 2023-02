NO a la guerra! Un any després

Ara fa un any començà la guerra a Ucraïna, ben prop nostre a Europa. Un any més tard continuem cridant ben fort NO a la guerra! Ni aquesta, ni cap altra a qualsevol lloc del món.

NO a la guerra perquè destrueix vides, persones, terres, llocs, països. NO a la guerra que enriqueix a uns pocs, ara amb la indústria armamentística, més endavant amb aquells que s’apuntaran a la reconstrucció de cases, de pobles, de ciutats que ara pateixen la desfeta.

NO a la guerra injusta, incomprensible, que separa pobles, persones que eren veïnades i compartien cultures, tradicions. NO a la guerra que deixa efectes «col·laterals», secundaris, i ben directes a les persones que sobreviuen a la destrucció de ca seva, a la pèrdua d’éssers estimats.

NO a la guerra que en aquest cas, a Europa, serveix per reforçar l’OTAN, una organització militar, que fou creada en la guerra freda per a la defensa d’un possible atac de l’altre bloc, i que en desfer-se aquest no fou capaç de fer el mateix, com hauria estat el camí lògic i pacífic.

NO a la guerra ara que fa un any que començà la invasió absurda de Rússia a Ucraïna, i SÍ ben fort, a iniciar converses de pau, propiciades per la Xina si té més força i reconeixement per ambdues parts en conflicte. Tant de bo hagués estat la Unió Europea qui haguera intervingut amb força per asseure els dos bàndols i fora el mediador per a la pau!

Tota la nostra solidaritat amb tots aquells que pateixen aquesta guerra absurda. I una vegada més el nostre clam per aconseguir la pau que desitja la major part de la humanitat.

No puc acabar aquest article sense fer esment de la injustícia que està patint el periodista Pablo Gonzàlez Yagüe, politòleg basc, col·laborador de la televisió La Sexta, i els diaris Gara i Público, que roman empresonat a una presó polonesa sense judici, acusat de treballar per als russos, sense cap fonament. El 28 de febrer farà un any que el detingueren. Dos passaports, un espanyol, l’altre rus és la suposada prova que les autoritats poloneses han argumentat per a la seva detenció. En Pablo va néixer a Moscou, de padrí rus, i per aquest motiu manté la doble nacionalitat, és espanyol des dels nou anys, com recorden els seus advocats.

Recentment un grapat de periodistes bascos i l’ongd, Periodistas sin fronteras han exigit al Govern espanyol que exigeixi de manera contundent la llibertat d’en Pablo.

NO a la guerra a Ucraïna, no a les arbitrarietats governamentals, SÍ ben fort a la pau, i a la solidaritat amb la família i totes aquelles persones que coneixen i estimen en Pablo González Yagüe!