Avui els partits teòricament d’esquerres no volen la independència de Catalunya

Com va el 2023? Va segons els bons desitjos de començament d’any? Idó si vos hi va, enhorabona! I que continuï anant així de bé, perquè supòs que els desitjos eren bons. Als independentistes no els va gaire bé, perquè ERC es conforma amb poc. Als defensors de la normalització lingüística tampoc no els va massa bé, ja que se suprimeix el requisit de conèixer la llengua catalana a massa metges, amb l’excusa que fan falta professionals i que els bons es regiren quan els diuen que a Catalunya insular es demana conèixer la llengua de molts pacients i no ho volen fer, ni encara que tenguin prórroga d’uns quants anys per aprendre-la. És que a les facultats de Medicina no s’ensenya que el metge ha de parlar en la llengua del pacient? Continua havent-hi pel món bona i mala llet. N’hi ha massa de dolenta. Es projecten moltes pel·lícules turques. I després resulta que la realitat continua superant la ficció. Continua havent-hi molta gent que retalla o anul·la els drets humans dels altres, però també n’hi ha molts que continuen lluitant per defensar-los. Que visquin molts anys aquests darrers. Aquests són els que conformen la part bona de la història. Després ens trobam que hi ha molts referents inexplicables, com són aquests que fan bajanades davant una càmera i hi ha molta gent empardalada que s’entusiasma amb ells i se situen com a seguidors dels que fan pallassedetes. I si aquests aconsegueixen molts de seguidors babaus, arriben a guanyar-se la vida fent aquests desastrets. Per tant, no fa falta anar a la universitat, no cal estudiar. Un s’ha de convertir en un esportista d’elit o en un tik toker per guanyar-se bé la vida, mentre la majoria es converteix en mileurista que no pot arribar a final de mes i la costa de gener ha estat llarga, s’ha pujat una misèria els sous i els empresaris han dit que hauran de treure molts treballadors defora perquè l’economia no permet aquests sous de misèria. Aquests que ho diuen, si no existís el càncer de pulmó, ho farien amb un bon cigar a la boca, un d’aquests d’un pam de llarg i que provenen de les tabaqueres cubanes. A Espanya ja estan a punt de superar el tres milions de persones aturades, encara que són molts més. Es van apropant eleccions i en veurem de grosses, com l’interès a convertir un radical d’esquerres en candidat de l’extrema dreta com Tamames. Ja no existeix la vergonya! En veurem de més grosses!

Sempre s’ha pensat que els progres, els defensors de tots els drets humans pertanyien a l’esquerra, ja que a la dreta no li ha importat mai trepitjar-los, encara que ho neguin, quan parlen. Per tant, seria normal que l’esquerra respectàs el dret humà a l’autodeterminació. De fet, el partit d’esquerra radical actual que la dreta despectivament l’anomena comunista, com és Podemos, a vegades ha flirtejat amb els independentistes. Doncs resulta que l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, votaria “no” si se celebràs un referèndum per la independència de Catalunya. Així ho ha afirmat aquesta en una entrevista al programa Cafè d’Idees de la TVE 2 del Principat, on ha explicat les seves raons per argumentar aquesta posició i també ha demanat a les forces independentistes que no facin falses promeses als ciutadans i a les ciutadanes. I entre altres coses ha manifestat: "Ara tinc molt clar que votaria que no. Em sembla irreal una possible independència. Votaria que no perquè vull menys fronteres en comptes de més, perquè no és viable a curt termini i no tindríem el reconeixement internacional". De totes maneres, ha assegurat que malgrat la seva negativa està d’acord amb l’status quo i que comparteix que l’Estat té molts deutes amb Catalunya. Colau ha assegurat que és completament legítim que es plantegi un referèndum pactat amb l’Estat, com va fer ERC, però ha defensat que una cosa així necessita un acord de tothom i no només d’una de les parts i que ha de passar pel diàleg i el consens. “El camí de la via unilateral ha quedat desterrat, ha fracassat. Hem d’aprendre d’aquests anys i no fer falses promeses”, ha insistit la líder de Barcelona En comú, que creu que s’ha d’apostar per reconstruir punts de trobada i trobar objectius comuns. Creu que el rival a batre a les properes eleccions és Xavier Trias, ja que és el que presenta un model més contrari al que presenten els Comuns.

Pel que fa a possibles pactes postelectorals, Colau no descarta revalidar la coalició amb el PSC i també obre la porta a pactar amb ERC. "La confiança no està en el millor moment amb els socialistes, però jo sóc molt pragmàtica. S’han acabat les majories absolutes. Tots hem d’estar oberts a pactes i un govern d’esquerres passa per parlar amb ERC i el PSC".

De totes maneres, els independentistes hem de tenir en compte, davant aquests dos partits d’esquerra teòricament parlant, que els socialistes no han dubtat mai a dir que els independentistes són nazis, i aquesta ha estat una de les seves armes principals. Respecte al que sembla més independentista, com és ERC, es pot afirmar que en documents interns han renunciat a la independència a hores d’ara per a l’actualitat i han ajornat la lluita o la consecució de la independència per a l’any 2050. Per tant, si la independència depèn d’Esquerra Republicana de Catalunya ens podem posar ben tranquils… o més nerviosos que mai. Sembla que els dirigents que pensen això, també creuen que ells ja no hi seran i no hauran de resoldre un problema que no han estat capaços de dur a terme, mentre han tengut el poder en les seves mans. Llàstima!