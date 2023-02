Les línies vermelles

Fa uns dies TV3 va acomiadar un periodista, un humorista, del programa 'Zona Franca' per vincular el PSC-PSOE (Partit Socialista de Catalunya – Partido Socialista Obrero Español), amb una esvàstica nazi.

En la negociació sobre l'aprovació dels pressupostos del Govern de la Generalitat de Catalunya, el PSC s'ha mantingut inamovible amb tres exigències: ampliació de l'aeroport del Prat (gestionat, com el de Palma, per Aena), via lliure a autoritzar un complexe comercial netament i exemplarment capitalista i de sobreexplotació del territori, el Hard Rock, i l'aprovació del pla del que s'anomena Quart Cinturó, 4t cinturó, de construcció d'autopistes, rotondes i extensions amples i llargues d'asfalt i trànsit d'automòbils. Costa creure que aquestes exigències socialistes càpiguen en marges ideològics d'esquerres o ecologistes, sinó que més bé semblen imposicions de grans corporacions empresarials i poders fàctics estatals ben contràries a qualsevol consciència de lluita contra el canvi climàtic, de protecció del territori o de capacitat de decidir des del propi territori.

Avui el Tribunal de Justícia Europea no només dificulta una possible extradició del exiliats catalans, sinó que situa la minoria independentista catalana, entesa com un col·lectiu clarament identificat, com a possible perjudicada en els seus drets fonamentals i, per tant, al meu parer, obre la porta a futures sentències judicials i, qui sap, decisions polítiques en el marc europeu, favorables a reconèixer el dret democràtic a decidir, en forma d'un referèndum d'autodeterminació com tants s'han duit a terme al llarg del segle XX a tot el món.

La versió de la resolució del TJE que avui fa la portaveu del govern espanyol del PSOE al respecte, té un nom: persecució política contra una minoria nacional, en aquest cas la catalana. L'aplicació de l'article 151 de la Constitució espanyola de 1978, que va destituir el govern legal i legítim elegit democràticament a Catalunya presidit per Carles Puigdemont, va obtenir el suport total del PSOE, així com també tot aquell grotesc judici contra els presos polítics catalans que preventivament i sota sentència passaren anys a la presó, lluny de ca seva, dels seus fills, dels seus éssers estimats.

Una imatge: a la finalització de la seva investidura al Congrés de Diputats de Madrid, record la imatge de satisfacció del senyor Pedro Sánchez encaixant la mà al feixista Abascal i en canvi una actitud incòmoda, de menyspreu diria jo, d'haver-la de donar a l'esquerrà republicà Junqueras, amb tot es va reprimir netejar-se la mà a la tela dels calçons, en haver-ho fet.

Els fets històrics violents provocats per un Estat, especialment vinculats al racisme o odi contra una altra minoria nacional, no sol venir de cop, ho fa a poc a poc. Aquell “a por ellos” de Felip VI sens dubte ha fet créixer l'odi contra el català. Cristal·litza i es fa visible especialment en els discursos de la ultradreta de PP i VOX, però també l'utilitza en primera línia vermella el PSOE. Una part molt important de la població espanyola l’assumeix. Amagar la veritat és perillós. Repressió violenta contra ciutadans que van a votar i posterior persecució judicial contra els mateixos, tot amb l'aclamació i suport de gran part de la població espanyola, contra milers de ciutadans d'una minoria nacional diferent, per voler defensar el valor democràtic de decidir votant en un referèndum d'autodeterminació. Sí o No.

A Mallorca al PSIB-PSOE se li ha de reconèixer l'esforç i persistència en desprestigiar la llengua catalana. Tant d'esforç ha facilitat la manca d'escrúpols a l'hora de vulnerar els drets lingüístics de la població per a la qual governen. Són línies vermelles que travessen perquè s'hi han preparat. Tenen ben assumit el paper de sucursal de la metròpoli.

La vinculació que l'humorista de 'Zona franca' va fer entre PSC-PSOE i l'imaginari nazi, té molts arguments històrics, alguns especialment sagnants, el GAL, els indults o condecoracions a segrestadors, torturadors i assassins, la defensa dels abusos policials, especialment contra immigrants subsaharians... no és broma. Hi ha línies vermelles que en travessar-les vinculen, queden tacats, feixisme, s'hi han acostat massa. Els seus suposats votants d'esquerra ja ho haurien de saber i els seus socis de govern també.