Que la llibertat política i religiosa ens condueixi cap a la pau

A la fi deu haver vengut el cosí d’en Rajoy i ens ha duit la pluja. “Ho veis com no existeix el canvi climàtic?” ens ha reafirmat. Alguns han dit que valia més creure’l. Jo li he assegurat que tenia raó si volia que moríssim com si estiguéssim dins una olla amb aigua al foc, que ha d’acabar bullint. De totes maneres, m’he trobat amb un pagès que m’ha dit. Aquest temps molesta, però no vol ploure. Es veu que no deu servir per abeurar bé la terra. Mentre, un humà d’aquests que han vengut quasi nedant, per fugir de la fam i de la misèria s’ha vist obnubilat per les seves creences, creences que qualcú li deu haver inculcat, i s’ha dedicat a cercar enemics a persones d’altres religions, i n’ha cercat un que es dedicava a ajudar als capellans d’una església. L’ha perseguit amb una katana i li ha pegat amb aquella arma mortífera fins que l’ha tengut estès i mort al mig d’una plaça. La gent contemplava l’ha feta horroritzada i sense intervenir-hi per por d’esser-hi demés. Després tothom s’ha dedicat a dir-hi la seva. Que si les religions s’han de respectar. Que tothom pot tenir les creences que vulgui però sense violència. Quina part de culpabilitat deuen tenir els qui inculquen les creences? Els partits d’extrema dreta s’han posat les botes. Que si havien arribat aquí a llevar-nos el pa i la feina. Que si nosaltres ens havíem gastat els diners per salvar-los i curar-los quan fes falta i que ells ens ho pagaven d’aquesta manera, que se’ls havia de retornar, que se’ls havia d’expulsar i que no se’ls havia d’admetre.

M’he trobat amb un conegut que ha sentenciat. Això seria molt fàcil d’arreglar si volguessin. S’agafa els homes com aquest, se’ls duu enmig de la plaça, plena de gent, se’ls talla el coll i s’hauria acabat això. M’ha escandalitzat i com que no li podia dur la contrària només li he pogut dir que allà on s’havien aplicat aquests mètodes no s’havia arreglat res i que els religiosos, fossin de la religió que fossin haurien d’anar alerta d’inculcar idees com les de que ells són els únics que tenen la veritat, que l’únic vàlid és allò que ells prediquen, i que tota la resta són beneits i infidels, perquè hi ha molta gent que no està preparada, que el seu cervell no arriba més enllà i que es van carregant d’odi fins que pot acabar d’aquesta manera terrible i salvatge. Aquest home, una vegada comès un assassinat reclamava un trofeu. Però persones amb trastorns mentals en circulen moltes. Els radicals religiosos són temibles. Fomentadors d’odi n’hi ha per totes bandes. Crec que ha estat el líder del PP que s’ha atrevit a dir, que hi havia persones d’algunes religions que cercaven eliminar els altres, i que la seva religió, la catòlica, feia segles que no perseguia ni matava ningú. Es veu que qualcú del seu partit l’ha advertit que havia dit una animalada, que estava culpant els islamistes directament encara que no ho digués, i al cap d’unes hores ha rectificat quan ha assegurat que en nom de qualsevol religió no s’havien de cometre delictes, que amb les religions s’havia de poder viure en llibertat i en pau, que les religions l’únic que havien de cercar era la pau.

Després, a mi se m’ha ocorregut pensar que els partits eren com a religions i que n’hi havia massa que es dedicaven a atiar l’odi i privar de la llibertat als que no pensaven com ells. Que admetien els altres partits si aquests pensaven d’una manera semblant amb poques diferències. Igual passa amb les religions. Si exerceixes una religió diferent a la dels qui t’envolten però no es nota, no passa res. Si comences a vestir-te de manera diferent i t’han de mirar per allà on passes, estàs en perill de provocar un conflicte. Malauradament sabem que confictes n’hi haurà sempre. El que cal, és que no siguin irreversibles. I de la mort no es torna. Ningú no torna després de mort. A no ser que t’ho facin creure. Deu ser així perquè si hi ha moltes coses que s’han d’anar repetitnt dia rere dia i any rere any, deu ser perquè hi deu haver algun problema de certesa. Si aquest problema no existís no farien falta tantes repeticions.

En definitiva, fiau-vos de la vostra autoformació. Interessau-vos per idees polítiques diferents, interessau-vos per idees religioses diferents, també per l’absència d’aquestes. Una vegada formats, autoformats elegiu quines idees voleu desenvolupar i quines idees voleu convertir en fets i exercir en el sentit indicat. Segur que si així ho feis elegireu el camí de la pau, aquest és el camí recte, el camí que s’elegeix sense la intervenció dels altres. Segur que elegireu el camí que vos farà feliços si podeu aconseguir que la societat no vos hagi convertit en dependents. Es pot viure en societat si es respecta els altres i si sou respectats. Aquest avui és el meu desig per al temps que ha de venir, per al temps que tenim per davant, per al futur. Ànim a tothom!