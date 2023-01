Els masclistes es remouen, el feminisme avança

És així quan el patriarcat, els masclistes més recalcitrants se senten amenaçats, es remouen, volen fer sentir la seva veu de la manera més grollera, tallant un arbre a la plaça de les Perleres de Manacor. Primera conclusió, el feminisme avança, s’arrela en la societat, en la seva diversitat, en les múltiples cares que pot tenir.

Aquesta setmana de Sant Antoni i Sant Sebastià a la ciutat manacorina s’han viscut episodis insòlits. Per una banda la primera dona que balla com a dimoni, o dimònia si ja s’accepta. Per una altra, diverses intervencions dels representants de l’Església, que mostren ignorància per part del primer, mala educació i grolleria per part del segon.

Us recoman la lectura de l’article d’Antoni Riera Vives que he compartit al Facebook.

El primer representant eclesiàstic, el vicari Cortès, deia a les xarxes socials: "Qui legisla i viu sense Déu està destinat a la mentida i a no acceptar mai la culpa”. I tancava la seva stori a Instagram de forma lapidària: “Som els nebots dels qui no vàreu poder cremar el 36”, i diu l’articulista: tot oblidant que l’únic religiós que morí assassinat a Mallorca durant la guerra civil, el mataren els de l’altre costat, que no sabem si és el seu. Ignorància agosarada.

El segon, el rector Amorós publicava un post al Facebook on exculpava el batle, el director de completes i el vicari Cortès de qualsevol responsabilitat i demanava disculpes per les molèsties ocasionades. Alhora, però, qualificava, per tres vegades, de “puta gent” els qui han “linxat mediàticament” el director de completes i el vicari de Sant Feliu. Cloïa la seva intervenció amb un link a l’himne de la Marina, de José Ma Pemán. Fins aquí el que l’articulista nomena l’antoniada manacorina. Reiter ignorància agosarada del primer, mala educació i grolleria del rector, ambdós senyors que no accepten la democràcia i han de qualificar de mala manera «qui legisla i viu sense Déu», o amb l’insult que no cal reproduir quan han de qualificar la bona gent d’esquerres que fa una feinada al seu poble.

Però el següent episodi viscut a Manacor aquesta setmana és més greu. Tallen l’arbre en memòria de les dones assassinades per violència masclista, que havia plantat el col·lectiu Dones de Llevant el 25 de novembre de l’any passat a la plaça de les Perleres. Tallen, no l’arrabassa el vent, sinó que ben conscientment alguns bàrbars l’han llevat, l’han tallat.

Haureu vist a les xarxes socials les mostres de suport per part de les institucions, IBDona, Consell de Mallorca, Ajuntament de Manacor, i dels col·lectius feministes, Lobby de dones, Espai FEMINISMES, ADIBS, Moviment Feminista de Mallorca. Us en reproduesc un de tants que podeu llegir, de FeminisMÉS:

"Condemnam els fets produïts a Manacor contra l'arbre de la memòria. És un atac directe a les dones i al moviment feminista. Davant qualsevol atac, ens hi trobaran davant".

Perquè és així ens hi trobaran davant, sense por. Ho deia n’ Antònia Matamalas Presidenta de les Dones de Llevant, a les càmeres d’IB3: "No ens aturarem, tenim molta de força, som moltes les feministes de Mallorca, som moltes. Tornarem a fer el memorial, tornarem a plantar l’arbre".

Ho diu el seu comunicat: "Les dones no caurem en la por ni en l’alentiment. Més que mai seguirem amb tot el coratge i el compromís".

És així, davant els atacs, les agressions, més que mai les feministes ens comprometem amb tot el coratge a continuar treballant per a l’erradicació de les violències masclistes, el patriarcat en totes les seves formes.

Com el que hem vist en comentaris periodístics, a IB3 a la retransmissió de l’arbre pollencí, o a la columna del Sr. Segura, antic assessor del Sr. Matas i la Sra. Estaràs, qualificant de manera masclista una companya i amiga, n’Alice Weber, sense arguments, amb el masclisme que li supura per tot el cos.

Els masclistes es remouen quan veuen que el feminisme va arrelant, és capaç de fer modernes les tradicions, encapçala llistes electorals, fa present l’homenatge i el reconeixement a les dones assassinades i els seus fills i filles.

Sense por, sempre endavant, anirem capgirant aquesta societat, on ja no hi cabran mentalitats retrògrades, masclistes, que volen les dones sotmeses i silencioses. Amb el col·lectiu Dones de Llevant i tantes altres associacions i entitats feministes continuarem compromeses amb la transformació de la societat, sense por, amb coratge i empenta. Amb alegria, perquè sabem que el futur és nostre.