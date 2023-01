Perdonau l’atreviment.

Si ja em ve justa la prosa...

Ara amb el descontent

provaré de dir-ho en glosa.

No som gens bon glosador,

emperò tenc bona sort

i ajut deman, per favor,

a un amic que tenc, que és tort.

Pregaré directament

a Armengol, clar i català,

presidenta —de moment—

d’aquest Govern balear.

Per responsabilitat,

ha d’acabar aquest infern:

el maltractament etern

que patim a Sanitat.

A la consulta del metge

no ens entenen... I se’n riuen.

Si hi vas amb mal al fetge,

«Habla en castellano», et diuen.

I anar al cirurgià

és entrar en terra estranya...

Manen parlar 'cristià'

perquè «estamos en España».

I encara en puc contar una:

em volia vacunar,

i vaig haver de triar:

parlar mallorquí... O vacuna!

No pretenc d’apotecari

ni de dominar la rima

(Un tio vostro domina

de la glosa el receptari.)

Però conec l’aspirina

que guareix el meu neguit.

No vull estar malsofrit

ni vull haver de triar.

Vull salut... I català!

Manteniu el requisit!