Tothom parla d'Antònia Font

Record perfectament el primer pic que vaig sentir a parlar d'Antònia Font. Va ser en una reunió de la Comissió Permanent de Joves de Mallorca per la Llengua. Qualcú els va proposar com a possibles participants a una festa d'aniversari de l'Entitat que es feia a la discoteca Clan, que en aquella època estava a es Jonquet.

Record perfectament la primera vegada que vaig sentir Antònia Font, va ser mentre estàvem preparant la festa a Clan. Estaven assajant i en sentir-los vaig pensar «buf! Que bons que són!»

Després varen venir molts anys durant els quals varen fer molta feina, varen 'picar molta pedra'. Algunes nits varen arribar a encadenar tres concerts a tres revetles de tres pobles diferents.

Després varen venir, també, moltes vivències personals vinculades a la seva música i a la seva trajectòria, que ja contarem en una altra ocasió.

Concert a concert, disc a disc, s'anaren fent un espai en el difícil món de la música.

Poden agradar més o menys, però no se'ls pot negat la seva honestedat i autenticitat. Han treballat molt i han obtingut el suport del públic i el respecte de la crítica.

Ningú els hi ha regalat res, però és cert que tot els ha anat rodat.

I fins i tot l'aposta de retirar-se (i la de tornar posteriorment), vist amb perspectiva, ha estat una aposta reeixida.

Sigui per fortuna o per clarividència, tot el que toca Antònia Font es converteix en or.

I ves per on, ara que semblava que ja havien fet el cim, que ja no podien pujar més amunt, que la seva carrera havia arribat al zenit, ha esclatat una polèmica provocada pels qui no poden suportar que una gent d'aquí arribi tan amunt.

I, és clar, la poca gent que no n'havia sentit a parlar, ara també ha tengut l'ocasió de conèixer-los. I no voldran deixar passar l'ocasió de gaudir del concert gratuït que oferiran el proper 28 de gener, en el tancament de les festes de Sant Sebastià de Palma i que ja podem pronosticar que serà encara més massiu del que ja es preveia.

I encara en vendrà un de més massiu, més endavant...

Que parlin de tu, encara que sigui bé...