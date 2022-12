Hila: «Vaya acabando»

Quatre víctimes, dretes i mantenint la dignitat, davant uns altres que estaven asseguts i perpetuant la seva comoditat —alguns, la inhumanitat—, s’adreçaren, el proppassat vint-i-dos de desembre en el Saló de Plens de Cort, a l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma, encapçalat pel batlle i exclusiu cap de la Policia Local, José Hila Vargas. Detingudes, empresonades, suspeses de sou, feina «una expulsada del Cos a puntades» i humiliades, tres d'elles recentment foren declarades innocents. La quarta, després de tres detencions, cinc mesos i mig de presó preventiva, incloent-hi un trasllat a Madrid —per prèvia innocència—, ni tan sols va anar a judici. El valent quartet representava la resta de múltiples víctimes d'aquesta destrossa política, mediàtica, policial i judicial.

Les derivades són immenses. Parlaré d’algunes de les relacionades amb el cas batiat com a «fracàs total de l'Administració de justícia» —abans, cas Cursach. Els fets són més que coneguts: anys d'injusta persecució a funcionaris municipals, la majoria dels quals són policies locals, i a alguns empresaris han acabat en no-res. Bé, per ser exactes, s'ha produït l'efecte pèndol i ara —justa— la persecució s’ha girat cap a molts anteriors perseguidors. En aquesta carnisseria, hi varen tenir molt a dir, digueren i rendibilitzaren, responsables polítics de la legislatura anterior i de l'actual, ja fos per acció o per omissió. En el seu moment en lloc de defensar els seus treballadors comptant la presumpció d'innocència, els enfonsaren utilitzant-los com eina política. L'esgarrifosa indiferència demostrada en aquell Ple municipal escenificà davant tothom el tarannà d'aquesta gent. Ells no havien fet res; no en tenen cap responsabilitat del patiment que sofriren els seus funcionaris per haver fet la seva feina. Hila assenyalà, assegut, que la culpa és del sistema i, fins i tot, referint-se al senyor Tomás Herranz Saurí, «del fiscal que lloró».

M'incomodà molt veure els distints plànols. Entenc els polítics com a treballadors assalariats del poble i no com el que de vegades representen. La imatge del súbdit dret davant la poderosa «noblesa», asseguda, que amb condescendència permet parlar el poble, no l’hauríem d’haver de veure. Els escabetxats clamaren discursos reivindicatius que intentaven condensar la creu de tants d'anys de patiment; no es volien deixar ningú mentre s’adreçaven als —probables— rictus seriosos de la bancada. Jo no els veia, però això no lleva que no em pugui imaginar sense por d’equivocar-me el seu somriure interior. Hila demanà perdó d’una manera enrevessada. Devora ell, mirant-lo com si no hi tingués res a veure, hi havia Noguera. Mentre Dalmau mantenia el discurs oficial «negacionista», Adrover no deia ni pruna tot escoltant dos dels seus policies en actiu, tampoc na Pastor, ni en Jarabo. Finalment, dejectaren la proposició reparadora que presentaven partits de l’oposició. Quan Feliciano Franco, una de les víctimes de blau, intentava explicar el calvari que havien patit fou interromput per Hila per dir-li: «vaya acabando». Impassible, li recriminà que havia fet servir massa temps, que ja feia dotze minuts que parlava. La pressió segur que afectà l'alta capacitat d'en Feli, que en altres circumstàncies hauria calculat els minuts que va estar detingut, empresonat, i angoixat els darrers set anys de la seva vida, i probablement li hauria «fregat la xifra per la cara». La frase d’Hila, la trob deplorable.

El perdó, si no va acompanyat d'una bateria de mesures significatives, seria del tot postís. Ja he escrit i reiter que el que han de fer és rectificar, demanar —també— perdó i partir. La freda frase de capçalera: vaya acabando, tindria sentit i seria un bon regal per a tots els companys afectats, la Policia Local i els palmesans. Així i tot, mai no arribaran a tenir la dignitat amb què totes les víctimes han aguantat tanta injustícia.

Bones festes!