El bumerang, el 'pronunciamento' del Tribunal Constitucional, la Llibertat, la Democràcia i la Sobirania

El Tribunal Constitucional espanyol ha paralitzat la tramitació al Senat de la reforma judicial inclosa dins de la reforma del Codi Penal i ha desencadenat una crisi institucional a l'Estat espanyol que es covava des de fa molts anys.

El el 'pronunciamento' del Tribunal Constitucional espanyol va en el camí contrari de tota la jurisprudència europea.

És una decisió que torna a fer xocar l'ordre jurídic contra el funcionament democràtic.

Quan parlam del TC espanyol convé recordar que aquest és un tribunal que desobeeix la llei i es troba en una situació de rebel·lia, ja que fa anys que quatre dels seus membres tenen el mandat caducat.

També és necessari i bo recordar que el TC espanyol és l'únic de tot el món que va suspendre l'estat d'alarma declarat pel Govern. I recordem que ho va fer a instàncies del partit neofeixista Vox.

Però si ens centram en la decisió presa aquest dilluns de paralitzar la tramitació d'una llei, que és una decisió titllada de «greu» per la presidenta del Congrés dels Diputats, pel president del Senat i pel Govern espanyol, cal recordar que és el fruit directe d'una dinàmica encetada l'any 2010, quan l'opinió dels membres del TC es va imposar per damunt de la sobirania de la ciutadania catalana que en un referèndum vinculant celebrat el 2006, havia decidit donar suport a una reforma de l'Estatut que, tanmateix va ser anul·lada per la decisió dels membres de Tribunal.

Una dinàmica que es va accentuar durant els mesos de setembre i octubre de 2017, quan el TC espanyol va desafiar els legisladors catalans i va fer xantatge (amb amenaces de presó, posteriorment complides) als legítims representants de la ciutadania de Catalunya. El TC espanyol, aleshores, va començar a exercir una mena de 'justícia preventiva' (els prejudicis mai poden ser justos) decidint sobre què es podia debatre i sobre què no es podia debatre en el Parlament de Catalunya.

Recordem que, aleshores, el PSC i el PSOE, que avui s'escandalitzen, aplaudien a mans plenes i feien mamballetes fins amb les orelles... i és necessari recordar que Pedro Sánchez va ser còmplice necessari per la intervenció de les institucions catalanes en suposada aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.

Aquest és un patró que es repeteix a l'Estat espanyol des de fa anys: primer s'arbitra contra els catalans i cap espanyol (ni de dretes ni d'esquerres) hi piula en contra... al cap d'un temps, aquell mateix procediment injust serveix de precedent per aplicar-lo contra altres demòcrates... aleshores, quan qualcú voldria piular, se li recorden els precedents i se li tapa la boca.

Aquesta tempesta espanyola d'avui, està provocada pels vents que es varen sembrar contra la llibertat de decidir dels catalans, ahir.

Progressistes espanyols, sentiu els lladrucs de l'extrema dreta celebrant la decisió del TC espanyol? Idò en realitat és l'eco dels vostres propis lladrucs celebrant l'emmordassament dels representants dels catalans...

Però malgrat això, no farem com vosaltres... Evidentment que ens pertoca assenyalar les vostres contradiccions. Evidentment que el bumerang que ha tornat sobre els vostres caps ens provoca un sentiment de «mira que ja vos ho havíem advertit...»

Però malgrat tot, sempre serem al costat dels demòcrates. Sempre combatrem l'autoritarisme i la deriva feixista. Sempre serem al costat de la Llibertat, la Democràcia i la sobirania del Poble.