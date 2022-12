El proper 30 de desembre es farà la tradicional manifestació amb motiu de la Diada de Mallorca que s'escau el 31 de desembre. Enguany també hi haurà dos blocs, el de la Comissió Unitària 31D i el de l'Esquerra Independentista, per bé que hi haurà alguna iniciativa conjunta de tots els convocants.

La reivindicació del lliure retorn a Mallorca de l'artista exiliat, Josep Miquel Arenas, Valtònyc, tendrà un pes molt important.