Marga prohens fa parts i quarts

Aquests darrers dies s'ha comentat en ambients periodístics una qüestió relacionada amb la presidenta de la delegació del Partit Popular a les Illes Balears, Maga Prohens.

No ha passat desapercebut el fet que Prohens no ha assistit a la gala de lliurament dels Siurells de Plata, organitzada per Ultima Hora. Tampoc no ha assistit al lliurament dels premis que organitza cada any la cadena COPE.

Alguns recorden que, en canvi, sí que va anar a la festa organitzada per la web madrilenya de fake news, OKDiario.