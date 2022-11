La unitat i la simbologia espanyoles són sagrades

Ens agrada rebre notícies, però esperant sempre que seran bones. Però quasi mai no ho són. La il·lusió passa ràpidament a frustració. Deuen esser aquests sotracs que van atacant la ment i que a poc a poc la destrueixen. Fa anys vaig sentir a dir que el metge de família als EUA era el psiquiatra, quan aquí encara s’està avergonyit de dir que un o una acudeixen a aquest especialista. La gent troba que fa més bo dir que va al psicòleg, quan aquests crec que no estan habilitats per receptar tranquil·lizants, que és el que realment se cerca. Si una persona vol estar informada i se submergeix dins les notícies polítiques, queda realment en perill de qualsevol trastorn traumàtic. Com és possible que els polítics vagin al Congrés o al Senat i aprovin una llei perquè les dones puguin viure més tranquil·les i segures i resulti que els jutges en aplicar-la alliberin els delinqüents ja condemnats abans o els rebaixin les penes? Ho enteneu vosaltres? Perquè jo no ho entenc ni ho vull entendre. Per tant, no he llegit la llei del sí és sí. Que l’haguessin llegit els que la varen votar. Tampoc no és fàcil d’entendre que n’hi hagi tants que estiguin en contra de la llei, dient que ells no la varen votar, i en canvi, n’hi hagi uns altres que confien en la llei. Serà vera que molts jutges són masclistes? Segur que sí. La societat en va plena de masclistes que no volen perdre els privilegis que tenen, com els rics que tampoc no volen deixar de gaudir-ne. Els masclistes quan parlen de formes de violència, diuen que és perquè elles l’han provocada i això hauria de tenir cura. En té? No està gens clar encara que n’hauria de tenir. Mentre això passa, hem d’escoltar com els polítics de sempre continuen en les seves dèries. L’Ayuso, entossudida a protegir la sanitat privada i culpant de tot els comunistes, com si ens trobàssim a un poc menys de mitjan segle XX. I Feijoo que està obligat pels seus a manifestar que els governants governen per als independentistes o separatistes i no per als espanyols. Gràcies a ell, sabem que els independentistes no són espanyols. I manifesta sense que li caigui la cara de vegonya que el Govern de Sánchez governa per a les minories independentistes i populistes. Clar, els independentistes són els que delinqueixen perquè són separatistes, i els populistes són els comunistes, aquells que Franco deia que eren rojos, que volia dir que eren dimonis. Passa el temps i canvien tan poques coses… El meu màxim agraïment als que intenten modificar-les.

En un altre ordre de coses, trobam els que estan preocupats per l’imperialisme unitari que cerquen maneres d’aconseguir afermar aquesta unitat que els separatistes volen impedir. Per això es fa la proposta de passar de 19 a 11 autonomies, eliminar-ne 8, per en una propera tongada eliminant-ne 10, quedi només l’Espanya imperialista unitària. Per això junten Castella La Manxa, Madrid i Extremadura, i també La Rioja, Navarra i Aragó. Van molt alerta a no juntar Catalunya, València amb les Illes Balears; ans al contrari, uneixen València i Múrcia. En una o dues tongades més, totes les autonomies eliminades i es tornaria a l’Espanya centralista i autoritària, fins i tot això permetria fer-hi un campionat del món de futbol, com a Qatar.

Alertam que la unitat d’Espanya i la seva simbologia són sagrades. Una de les notícies que han aparegut i que fan olor de “fake news” és que una classe d‘un col·legi de Palma ha estat expulsada per haver posat la bandera d’Espanya a l’aula perquè gaudeixen del mundial de Qatar amb alegria i passió, segons ha denunciat un pare a través de les xarxes socials. El centre és La Salle, un col·legi de la capital balear que rep fons públics en ser concertat.

Segons ha contat el pare a Twitter, als docents del centre educatiu no els ha semblat bé que els escolars instal·lassin la bandera estatal amb motiu de la fase final del mundial que es disputa en un reduït i ric emirat.

Al pare el molesta que hi hagi hagut professors preocupats per les connotacions polítiques que tenia el fet i jutja que això és un adoctrinament sense sentit i aprofita per atacar també la conselleria d’Educació. Tot això s’ha denunciat davant la inspecció educativa del Govern, perquè depurin les responsabilitats derivades dels fets. Jo crec que se’ls va fer retirar la bandera i no que es va expulsar tota la classe. El pare també manifesta que havien demanat permís al tutor i aquest els havia permès fer-ho. Fins ara no hi ha hagut declaracions ni d’Educació ni del centre educatiu. Fins ara, el que a mi em sembla és que és cosa de partits d’extrema dreta, que volen armar conflictes per tot. Fins quan es permetrà que hi ha gent que es dedica només a atiar l’odi?