Haver-se de morir per guanyar

Divendres, 25 de novembre de 2022

El més gran crim contra la Humanitat

El 25 de novembre és el dia internacional contra la violència contra les dones. El dia contra la violència masclista.

Les dades son escarrufadores. Al llarg de la seva vida, una de cada dues dones haurà patit algun tipus de violència masclista. Una quarta part de la Humanitat.

I aquests darrers anys les dades negatives han crescut. Si bé es cert que això té la part positiva que ens indica que cada vegada hi ha menys por i menys tabús a l'hora de denunciar les agressions.

Però no podem obviar que som davant del més gran genocidi de la història, del més gran crim contra la Humanitat.

El repte col·lectiu que tenim és el de capgirar en el més breu temps possible aquesta situació i arribar al punt de violència zero.

La dimensió individual és que totes i tots podem fer qualque aportació per aturar la xacra de la violència masclista.

Dijous, 24 de novembre de 2022

Amb les revoltades i els revoltats d'Iran

A Iran es viu una revolta popular des del 14 de setembre en què un grup de persones es varen reunir davant l’Hospital Kasra, on hi havia el cos de Mahsa Amini, la jove kurda assassinada per la policia de la moral per no dur el hijab ben posat.

Les protestes s’han convertit en una marea humana d’homes i dones que es tallen els cabells, cremen els seus hijabs i criden el lema de la revolta: «dona, vida, llibertat».

La revolta engloba tres eixos: social, com a revolta contra el règim fonamentalista, feminista i nacional, ja que l'espurna i la zona més combativa és el territori kurd, on s'hi ajunten les seves reivindicacions com a poble.

Milers de dones i homes d'Iran es juguen, literalment, la vida contra el règim que assassina impunement la població civil.

És necessari que les entitats feministes, socials i defensores dels drets humans surtin al carrer en solidaritat amb la gent revoltada a Iran i en denuncia del règim dictatorial que els oprimeix. I dels silencis còmplices de les institucions de la UE.

Dimecres, 23 de novembre de 2022

La victòria de Joan Fuster (després de mort)

Aquest dimecres s'han complit 100 anys del naixement de Joan Fuster i Ortells, el 23 de novembre de 1922, a Sueca, Ribera Baixa.

Joan Fuster va ser l’assagista català més potent de les generacions sorgides després de la guerra civil. La força de la seva personalitat intel·lectual i l’amplitud de la seva obra, amb una profunda visió humanista, un esperit crític escèptic i un humor corrosiu, han depassat l’àmbit literari i s’han projectat sobre la vida cultural i civil dels Països Catalans, la consciència unitària dels quals contribuí poderosament a crear.

Aquest 2022 s'ha celebrat arreu dels Països Catalans, amb un èxit innegable, l'any Joan Fuster. Un impressionant programa amb centenars d'actes, conferències, homenatges, publicacions sobre Fuster i reedicions de Joan Fuster...

I vet aquí que en l'organització i celebració del centenari de Fuster és on l'intel·lectual de Sueca ha assolit un dels seus més grans èxits: la col·laboració entre les administracions del País Valencià, el Principat de Catalunya i les Illes Balears, el flux constant entre els territoris dels Països Catalans de propostes, idees, accions i persones per preparar i celebrar l'Any Fuster... aquesta és la victòria de Joan Fuster després de mort.

«Haver-se de morir per guanyar» podríem 'aforismar' els fusterians.

Dimarts, 22 de novembre de 2022

Pablo Milanés

Ha mort el cantautor cubà Pablo Milanés un dels fundadors de 'la Nueva Trova', moviment musical sorgit després de la revolució de Fidel Castro de 1959, ha mort als 79 anys. Milanés és un cantant reconegut mundialment, autor d'himnes com 'Yolanda' o 'El amor de mi vida', 'De que callada manera', 'El breve espacio en que no estás'...

Milanés va actuar en diverses ocasions a Mallorca, entre les quals, a la quarta edició del MallorcaMón Festival que es va fer el 26 de juliol de 2009, al pati de la Misericòrdia, que va reunir el cantant cubà amb el grup de musicogastronomia, Tiu. Vaig participar en l'organització del concert, vaig poder tractar amb Milanés i, malauradament no poguérem fer la roda de premsa prèvia al festival, ja que es va trobar indispost.

Dilluns, 21 de novembre de 2022

Braços en alt, genolls en terra, mames a l'aire

Passen els anys, però a Espanya, els franquistes continuen exhibint la seva simbologia, gestualitat i retòrica amb tota impunitat en ple carrer.

Passen les lleis, ara n'hi ha una de Memòria Històrica que tipifica com a delicte fets com cantar l'himne 'cara al sol' o com fer la salutació feixista en públic, però la policia espanyola no només no en fa cas de la nova normativa, sinó que continua protegint els feixistes que participen als actes, com ha fet tota la vida.

El Govern espanyol ha corregut a intentar tapar les vergonyes dels cossos de seguretat de l'Estat i ha dit que posarà multes als participants a aquestes exhibicions públiques d'odi. Menteix. En base a que ho faran? Als atestats policials? (rialles) als vídeos que els jutges consideraran que no són proves vàlides...

Passen el temps... any 2022 i per vergonya de tothom, els franquistes continuen exhibint el seu odi als carrers mentre els policies els riuen les gràcies i no practiquen detencions malgrat que es vulnera la llei davant els seus nassos.

Bé, sí que hi va haver detencions. Tres activistes de Femen, les úniques que tenen coratge, en aquelles contrades, de plantar cara a la ignomínia feixista-policial.

Als que comanden els molesten més uns futbolistes amb els genolls en terra o unes feministes amb els pits a l'aire que uns feixistes celebrant els seus crims amb els braços alçats.