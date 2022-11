Promoció turística: el fi de l’omertà?

Crec no equivocar-me si dic que, un cop separat el gra de la palla, la fira turística de Londres -la World Travel Market- d'enguany es pot resumir en una sorpresa rellevant, i dos clàssics en anys preelectorals i en els previs a l'inici de la negociació del conveni col·lectiu d'hostaleria.

Les declaracions de la presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca fent una impugnació gairebé global a la política turística del govern autonòmic, i donant oxigen electoral a l'extrema dreta, no pot sorprendre a ningú. És el que passa sempre –i es repetirà en cada un dels esdeveniments del calendari de fires turístiques d'aquests mesos vinents- quan estem a tocar d'eleccions. Els hotelers mai no s'estan d'aprofitar el sarau ferial turístic per prendre partit.

A les grans fires turístiques immediatament anteriors a l'inici de les negociacions del conveni col·lectiu d'hoteleria de Balears, els hotelers es repeteixen més que madò llora. Repassin l'hemeroteca i comprovaran que, indefectiblement, declaren la seva modèstia en beneficis. Ho fan sempre, i en qualsevol circumstància: Tant se val si hi ha guerra o hi ha pau, si la inflació frega el zero o s'enfila als dos dígits. La cantarella és sempre la mateixa: Abans de la negociació del conveni els hotelers ens volen fer creure que gairebé treballen a pèrdues. Per fer-ho no hi ha escenari millor que els de les fires turístiques. En aquests dos temes, a la World Travel Market 2022 s'ha escenificat el guió esperat.

La sorpresa ha saltat entorn de la promoció turística. Això sí que és una novetat força positiva. A la fi el tabú que plana, des de sempre, sobre aquest assumpte sembla que es comença a rompre. Sense posar límits a la despesa publica en promoció turística, no hi ha futur que no sigui més turistificació. Coincidint, per casualitat, amb la World Travel Market 2022, els companys i companyes d'Alba Sud em publicaren un article en què, sobre aquest tema, escric: "Aquest [la promoció turística] és un assumpte cabdal, i, alhora, complex. L'ingent negoci de la promoció turística és extraordinàriament opac, i, en moltes ocasions, està vorejant la il·legalitat. Vegeu, a tall d'exemple, el que diu l'informe de Greenpeace en el que analitza les subvencions d'ajuntaments i comunitats autònomes al sector aeri que opera en els aeroports de la península Ibèrica". Acab afirmant que "la demanda de transparència sobre la totalitat de la promoció turística pública i la reivindicació de "ni un cèntim públic per a promoció turística!" haurien de revifar amb força."

L'esmentat informe de Greenpeace explica els mecanismes d'enginyeria legal de les companyies aèries –amb col·laboració de les institucions- per saltar-se la prohibició que la UE fa al fet d'atorgar subvencions públiques directes, tot afirmant que "el mecanisme preferit és el «patrocini publicitari», pel qual es liciten ajudes que no subvencionen el bitllet ni paguen a les companyies per les rutes establertes, sinó que pretenen que l'import de les ajudes es destini a campanyes de promoció turística d'aquelles ciutats o comunitats que aporten la subvenció". Per tant, semblen escaients dues preguntes: ¿Quants dobles públics en subvencions encobertes a companyies aèries hi ha darrere del anunci a bombo i platerets fet pel govern que la pròxima temporada de turisme britànic començarà en febrer de 2023? Quan en el marc de la World Travel Market 2022, la presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca critica al Govern de les Illes Balears perquè, segons ella, no ha fet tot allò que hauria de fer per millorar la connectivitat ¿Vol dir que no s'han "invertit" suficients doblers públics en subvencions encobertes a les companyies aèries? Contestin i posin un poc de llum sobre la foscor (l'opacitat) de la promoció turística!

En qualsevol cas, benvinguda sigui la disputa pública sobre la promoció turística. Tant de bo sigui el començament de la fi de l'omertà en aquesta matèria!