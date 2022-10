Corrupció a l’Estat amb parts i quarts als Jutjats

Els catalans independestistes som sediciosos. És un pecat reformar l’articulat de la sedició a fi d’eliminar els càstigs actuals de presó o exili. I els exiliats que no tornin, no fos cas que… Per tant, el partit encarregat de guardar els contorns d’Espanya no autoritzarà que els sediciosos actuals vegin millorada la seva possible condemna. Això suposarà que no se solucioni el problema dels jutges, quan el poder judicial continuï sense renovar-se, encara que faci quatre anys que s’hauria d’haver fet. Prova d’estar quatre anys a complir les lleis i sabràs el que passa, però els polítics tenen bula i fan el que els ve de gust, no volen disgusts. A en Feijóo li és ben igual, però com que és un moneiot de fira, li fan fer el que els passa pels dallonses. Si alliberes catalans, nosaltres et posarem obstacles per totes bandes, perquè nosaltres som l’oposició i els futurs governants de l’Espanya única i unida. Pobre Feijoo! Es troba en mans dels peperos de Vox. Qui és Feijóo? Un pobre home sense ideologia. Tant li fa! Vol conservar el poder tant com qui governa a la Moncloa. Es veu que la proximitat a aquest habitatge crea governants que van pel món sense nord ni destí. El seu destí està en mans dels votants i els votants sí que saben orientar-se a través de la brúixola. Tanta sort idò!

Cada dia sorgeixen notícies que, passant o no desapercebudes, posen els cabells drets dels que en tenen. Mohammed Yassi Amrani és un islamista radical que va decidir fer una greu intervenció. El març de 2020 va fer el BaiZat o jurament de fidelitat a DAESH. Segons la premsa, uns dirigents de DAESH li varen encarregar l’acció de volar el Camp Nou amb un dron carregat d’explosius durant un Barça-Madrid. Per això el varen instruir i formar. Les autoritats ho varen saber i el varen detenir i va ser jutjat a l’Audiència Nacional. La sorpresa arriba quan aquest individu és condemnat a 3 anys de presó. Havia arribat a un acord amb la Fiscalia perquè admitia els fets i el Ministeri públic li retirava els càrrecs relatius a pertinença a organització terrorista. Què pensau que li hauria passat a un independentista si hagués comentat que es peparava per fer saltar pels aires el camp del Madrid? Recordau el cas dels CDR que han implicat en l’"Operación Judas"? Recordau el cas Tamara Carrasco i recordau també el que va passar als joves d’Altsasu. Fixau-vos en les penes que varen rebre els independentistes després de ser estomacats per la policia i la guàrdia civil.

La majoria de persones que no som cegues, veim, sabem i coneixem que a Espanya i a quasi tots els sectors hi ha greus casos de corrupció. És com una espècie de covid al qual no se li ha cercat cap tipus de vacuna. Tothom prefereix beneficiar-se de la corrupció abans que vacunar-se’n.

A diferents llocs de col·locació de diplomàtics als EUA, hi ha hagut diversos familiars de personal diplomàtic que han aconseguit feina no per mèrits propis sinó pel tracte a favor obtingut. La darrera contractació controvertida és la de l’espós de l'ambaixadora espanyola davant de l'Organització dels Estats Americans (OEA), la socialista Carmen Montón, i altres cònjuges de diplomàtics perquè han fet proves de selecció en les quals s'ha eliminat la necessitat de fer examen d'anglès. D'aquesta manera, els seleccionats no han hagut d'acreditar el seu nivell d'anglès per obtenir una feina d'auxiliar a l'ambaixada dels EUA, com és el cas del marit de la diplomàtica socialista, segons ha denunciat el diari madrileny ABC.

El diari conservador ha furgat en la selecció de personal de l'ambaixada espanyola a Washington perquè assegura haver rebut denúncies per part de personal de la seu diplomàtica. El rotatiu assegura que el Departament d'Estat dels EUA ha considerat que els cònjuges de diplomàtics espanyols en territori nord-americà no tenen permís de treball automàticament i que per treballar han de demanar una autorització prèvia. De fet, segons informació del govern nord-americà, s'espera que els sol·licitants tinguin una oferta de feina abans de sol·licitar l'autorització. Segons l'ABC, això contradiu la versió del Ministeri d'Afers Exteriors que defensa que els familiars dels diplomàtics no necessiten permís de treball als EUA. Quatre de cinc polèmics llocs de feina de l'ambaixada espanyola a Washington que han acabat en mans de cònjuges de diplomàtics o funcionaris exigien que els candidats no nord-americans tinguessin el corresponent permís o autorització de residència i treball al país en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La confusió a l'ambaixada és màxima i alguns treballadors des de dins s’han posat les mans el cap per la manera que ha tengut el ministeri espanyol d'Exteriors de gestionar la qüestió. Fonts internes parlen per l'ABC i diuen que no donen crèdit. Perquè qualsevol persona pugui accedir a una plaça, encara que sigui cònjuge de diplomàtic o funcionari, és requisit indispensable que tingui permís de residència i treball. Això ho diu tant la llei espanyola, com l'americana, com el conveni bilateral. Els familiars de diplomàtics obtenen el permís A-2, però això no els permet treballar de forma automàtica. Els familiars que han estat seleccionats ho han estat sense disposar encara del permís.