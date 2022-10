A Manacor, contra la violència masclista

Els vaig conèixer a principi de segle. Vàrem seguir camins diferents amb un objectiu comú: lluitar per la igualtat de gènere. Ells, de manera altruista; jo, com a part important de la meva feina. Acabada la meva carrera professional, hem tornat a coincidir i no m'han hagut de pregar gaire perquè ara formi part del seu equip.

Homes per la Igualtat - Mallorca és una associació sense ànim de lucre que treballa a favor de la igualtat de drets entre dones i homes, d'una banda, i contra la violència masclista en qualsevol de les seves formes i manifestacions, de l'altra. A més de voler conscienciar directament els homes, pretén sumar amb la societat en general i els col·lectius feministes en particular per avançar —entès en sentit ampli— en el benestar de les dones i, específicament, en la lluita contra la violència masclista. La seva arma principal és la paraula i un dels seus lemes preferits, «El silenci ens fa còmplices», es reitera sempre que en sorgeix l'ocasió.

Una de les seves activitats emblemàtiques, ja consolidada, és la «Roda d'Homes contra la Violència Masclista». Enguany en serà la tretzena edició i tindrà el suport del col·lectiu Dones de Llevant, amb seu a la ciutat de Manacor. L'acte, molt senzill i obert a qui hi vulguin participar, consisteix en una demostració de rebuig envers la violència de gènere. Les persones assistents, amb les mans enllaçades, arreceren silenciosament un llaç blanc envoltat d'espelmes que representen la memòria de totes les dones -i infants, si s'escau- víctimes que hi hagut a l'Estat espanyol enguany i anys enrere. L'esdeveniment es completa, a més, amb un breu parlament.

Enguany, la Roda serà el divendres 21 d’octubre a les 19.30 h, a la plaça de la Bassa, a Manacor. Aquesta data -el 21 d'octubre- commemora la primera manifestació convocada per homes contra aquesta xacra, que fa ser a Sevilla, l'any 2006.

No volem, en definitiva, ser còmplices d'aquesta atrocitat. Denunciam els assassins i, tot recordant les víctimes mortals arreu de l'Estat, rebutjam els seus crims i qualsevol agressió contra les dones.

Fa pocs dies, a París (tant és el lloc), trobaren una nina de dotze anys —aparentment, assassinada— dins una maleta. També encendrem una espelma en memòria seva. Representarà totes les dones que pateixen al món, que han estat i continuen sent moltes.