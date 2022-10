Modèlica programació de l'Any Joan Fuster

Enguany se celebra l'any Joan Fuster i és ben cert que les institucions públiques i aquesta institució civil tan important que tenim a Mallorca que és l'Obra Cultural Balear han preparat i desenvolupen una programació modèlica i interessantíssima i que, a més, compta amb una resposta popular prou important, ja que, de moment, tots els actes realitzats han fet el ple.

Una programació ben completa i interessant i un espai web on s'hi pot trobar el programa i els recursos d'aquesta commemoració.

S'ha aprofitat l’oportunitat de retre homenatge a un dels intel·lectuals més importants del segle XX, referent cívic del moviment de normalització de la llengua catalana, que ha fet grans aportacions a l’enriquiment de la cultura catalana. La celebració té lloc als tres principals territoris de parla catalana: al País Valencià, on va néixer i viure; a Catalunya, on va publicar bona part de la seva obra i on la seva projecció va ser essencial, i a les Illes Balears, on Francesc de Borja Moll va publicar la seva primera obra d’assaig i on també va tenir molta repercussió.

L’objectiu principal de la celebració de l’Any Joan Fuster és difondre el coneixement de la seva figura i posar en relleu la relació d’aquest intel·lectual amb les Illes Balears. En aquest sentit, s’han programat un seguit de mostres, conferències, exposicions, actuacions teatrals i musicals, etc., que permeten estendre el reconeixement de Joan Fuster arreu.

El programa és magnífic i preveu la visita dels principals intel·lectuals valencians a les Balears.

Cal reconèixer la magnífica feina feta... i aprofitar-la.