Vota PP si ets llest i milionari!

Avui en un dia de tardor que encara fa massa calor, amb alerta taronja sense fer una gota d’aigua allà on som m’he aixecat amb un gran dubte que m’ha anat voleiant per davant i per darrere, mentre escoltava parlar dubtosos polítics del PSOE o del PP. Els primers cercant imposts perquè fossin útils a tots, els segons llevant imposts a un 1 %, que coincideixen amb els més rics. Per a mi em quedava clar que el PP governa per als més rics i per a l’empresa privada. Una tal Ayuso madrilenya governa per als més rics i per a la seva família. A la resta ens mira per damunt de l’espatla, i molts queden extasiats mirant-la i votant-la. I jo em deman, A Espanya hi ha tanta gent rica com votants té aquest partit que governa per a ells? Això quan Espanya té un quart de milió de milionaris. Tendrá el PP més de 250.000 vots? Com és possible? O et quedes vivint a l’ombra d’aquests milionaris o et canvies de país! O t’independitzes! Crec que aquesta és la millor solució. Després en viure en un país independent i amb una bona formació, procura que la gent conegui què passa realment al territori on viu, no sigui que passi el mateix que ara, que a molts de llocs permeten que els governi qui fa una política contrària a la majoria dels seus votants. A l’esquerra no hi trobam quasi res, però a la dreta t’hi pots trobar Putins que et duran a la guerra i a la destrucció com els passa ara als russos que es veuen obligats a anar a la guerra.

El president del país que hauria de ser independent Carles Puigdemont va anar a Viena a fer una conferència a la Universitat Central Europea i quan esperava a l’aeroport de Viena s’hi va acostar se suposa que un espanyol que li va etzibar un cop mentre cridava: “¡A la cárcel!” i fugia corrents. Això de fugir és normal.

El president Carles Puigdemont ha denunciat que havia rebut un cop a l’espatlla d’un individu quan era l’aeroport de Viena, on ha fet una conferència a la Universitat Central Europea. Segons que ha explicat, ha rebut el cop d’algú que li ha cridat “a la presó” en castellà i se n’ha anat corrents, mostra de violència i ignorància. Puigdemont que va tenir una gran acollida hi havia anat a regalar mostres de saviesa. Havia reivindicat el referèndum com a eina per resoldre el conflicte amb l’estat espanyol amb la conferència “La disputa per la independència i la sobirania a Europa: El cas de Catalunya”. Després va visitar les tombes dels emperadors austríacs i de milers de catalans que s’hi varen exiliar després de 1714, després que Felip V ens eliminàs els nostres drets per “la força de les armes i per dret de conquesta”.

L’estat espanyol que no pot dominar tanta salvatgina li hauria de garantir un servei d’escorta, cosa que no volen fer. Aquest és un altre dret del qual el volen privar. Els espanyolets diran: “Doncs que s’entregui i vagi a la presó. Allà li abordarem els nostres delinqüents”, després de dir-los unes quantes mentides sobre el personatge.

Ara una notícia curta però sucosa per comprovar com l’enemic és a casa. La Generalitat fa impossible que els catalans estudiïn medicina. El que fa és fer venir metges de Llatinoamèrica perquè té la intenció de fer-nos parlar espanyol a tots… i tothom sap com es donen els títols allà.

Una altra notícia curta i d’actualitat. La secció d’Economia del diari La Vanguardia diu que els contribuents catalans paguen el 45% de l’impost de patrimoni d’Espanya, i, en canvi, els madrilenys estalvien 1.000 milions d’euros amb la bonificació autonòmica del govern regional, és a dir, del govern Ayuso, però aquests mil milions se’ls estalvien els que ja n’estan carregats de milions, per tant, això repercutirà sobre l’educació, la sanitat, la dependència… i altres necessitats socials.