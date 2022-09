Llegesc a un diari local, amb espant però no amb sorpresa, que molts comerços del casc antic de Palma s’estan plantejant tancar durant la, atenció, ‘temporada baixa’.

Esgarrifós...

Esgarrifós no perquè hagin de tancar. Al cap i a la fi és el més lògic donat que més que comerços són ‘giricomerços’, dedicats única i exclusivament a vendre coses que només interessen als turistes. Ja ho devien saber quan decidiren obrir...

El que esgarrifa és el rerefons de la notícia. És veure com els esforços fets durant lustres de dirigents polítics de diversos colors tant a Cort com al Consolat han fructificat en una destrucció del teixit comercial que estava per atendre el ciutadà, substituint-lo per un altre al servei exclusiu del turista. Bravo! Esgarrifa posar-se en la pell dels residents que queden quan veuran que sortir al seu carrer de tota la vida serà com caminar per una illa deserta, morta i sense vida. Esgarrifa veure com aquests giricomerciants de Ciutat i determinada premsa adopten el vocabulari propi dels hotelers: temporada baixa, desestacionalització, .... Esgarrifa veure com també han après dels hotelers el costum d’implorar ‘ajudes’ als dirigents polítics com nàufrags clamant pel llançament d’un salvavides.

I esgarrifa encara més la possibilitat que els facin cas!, vist que tenim una classe dirigent genuflexionada davant el turisme, inclosos nacionalistes i podemites; mandataris que fan servir ‘desestacionalitzar’ com a eufemisme del que en realitat significa intentar saturar l’hivern com ja se satura l’estiu; que parlen de ‘turisme de qualitat’ quan en realitat volen dir ‘turistes rics’; que són capaços de subvencionar sopars d’una emissora de ràdio o influenciadors per fer venir encara més gent en uns mesos en què tots, com la natura, necessitam descans i regeneració. Han estat anys de gastar doblers públics en promoció i més promoció, d’autoritzar hotels i més hotels, de permetre lloguers turístics arreu, d’obrir el port a creuers i més creuers... Ara en veim ja els resultats.

Esgarrifa i indigna veure com estan arrasant la ciutat, de persones i comerços. Esgarrifa veure que tenen intenció de seguir-ho fent. Esgarrifa veure que ningú no fa res per aturar-ho.