Hi ha ocasions en què és a través de la malaltia que t'adones de la qualitat humana de les persones. Sempre he tengut en bon concepte la Sanitat Pública, però no ha estat fins que he hagut de menester els seus serveis que allò que només era una intuïció ha esdevingut una realitat certa i palpable.

El passat dia 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de la Salut, vaig ser donat d'alta una leucèmia després de gairebé nou mesos de tractament. Per això vull donar les gràcies a tot l'equip que conforma el Servei d'Hematologia de Son Llàtzer, especialment a la doctora Antònia Cladera, com també a tot el personal d'Hospital de Dia, per tant com he rebut durant tot el temps en què he hagut de menester les vostres atencions. Me'n duc el millor de l'Hospital, aquesta empatia i professionalitat amb què sempre he estat atès, sovint acompanyades d'unes paraules o un somriure que han actuat com una vertadera medicina o el millor dels remeis.

Gràcies, doncs, per tant com he rebut de tothom, que ha estat molt i bo. M'agradaria poder tornar-ho de qualque manera i tenc por que aquestes paraules facin curt; sigui com sigui n'he volgut deixar testimoni com la més sincera de les mostres de gratitud de què heu estat mereixedors i mereixedores.

Una abraçada i seguiu així, és molt el bé que feis, no ho dubteu!

Miquel Àngel Lladó Ribas