Desestacionalització, o no (‘Only in Winter’)

‘Saturació... Mallorca desbordada’ ja no són, i ja fa temps, eslògans de radicals. Per no anar més enfora aquestes mateixes paraules, mutatis mutandi, aquest cap de setmana han estat en les portades o reportatges principals dels periòdics en paper d’aquí. A les Pitiüses la cosa està pitjor, el que passa és que allí és allò normal. Fins i tot a la sempre més moderada Menorca enguany també s’ha parlat d’un nombre de vehicles inassumible, a part de falta d’aigua, lloguer il·legal que ho ha acabat de rebentar tot... Però els polítics que volen el vots de dretes fort i no et moguis s’encaboten en tudar doblers en promoció turística, i entabanen amb la desestacionalització. Si no fos mentida haurien d’adoptar aquest eslògan: only in winter.

Des que parlen de desestacionalització els turistes s’han multiplicat, i tanmateix el que volen és venir a fer oli a l’estiu i els és igual tot: que el termòmetre marqui 40 graus (a l’ombra), que estigui tot embossat, que l’església de Sant Miquel sigui molt més lletja que qualsevol de Munic, que si comparam el parc de Schönbrunn amb el de les Estacions II el nostre faci oi al rei porc, que si els taxistes els prenen el pèl en no posar el taxímetre, que sí... Els turistes venen perquè els dona la gana, pel sol i platja, per l’alcohol barat, perquè a Magaluf poden pixar pels racons, pels poals de sangria, per fer l’indiot com no ho poden fer al seu país, per les facilitats d’agafar un avió (en arribar ací ja ho veurem). Les Illes són un parc temàtic d’estiu. És cert que hi ha de tot, també els xaletarros més cars, probablement els més il·legals i segur els més camí litoral han robat. Tothom té dret a venir, però si no hi cabem, les infraestructures estan petades, i com més turistes més destrossar paisatge i menys qualitat de vida, perquè es continua tudant recursos amb la propaganda turística, enlloc de dir, exclusivament, only in winter.

La va fer bona, Catalina Cladera, tan bé com anava, presideix tot el que no presideix la inquera, tant li és inaugurar un cap de cantó com una paperera, i fotos i més fotos per davant i per darrera... Pareixia la nova princesa de Mallorca i, per un grapat de vots del futbol quasi espenya sa carrera. Subvencionar el Mallorca no és política d’esquerres. És una societat anònima amb molt ànim de lucre, capital de molt enfora, jugadors de l’ONU i molt ben pagats, els entrenadors quasi sempre són forasters, molts se’n tornen sense saber dir ‘bon dia’. Juguen de franc a Son Moix i encara volen cobrar per compixar el topònim, mentre fan bon negoci amb el Lluis Sitjar. A Son Moix també hi ha una grada en honor a Lluís Sitjar, qui està ben relacionat amb els assassinats del cementeri de Porreres. Per intentar apaivagar els ànims varen fer sortir l’incombustible Andreu Alcover, qui va tornar amollar que el que ells feien era desestacionalització, sense caure en què la lliga comença a mitjan agost. Dit això, ben content dels bons resultats amb què han començat la lliga. Per evitar confusions lema hauria d’haver estat Visit Mallorca Stadium only in winter.

En qualsevol cas, tan d’escaïnar “desestacionalització, desestacionalització, desestacionalització” ja no ens ho creiem. Si hi ha res de seriós amb això de la desestacionalització la primera cosa que cal fer és buidar l’estiu. Per fer-ho encara més creïble hauríem de tornar a les xifres de l’estiu de quan varen començar a parlar de desestacionalització, que deu esser un terç del que patim ara. Els experts ja aclariran la xifra justa. Només faltaria que volguessin que a l’hivern hi hagués les mateixes xifres que a l’estiu, per això ha de quedar ben clar: Don’t come in summer, only in winter.

I de traca final, tot acabant aquest article apareix el senyor Jarabo per la tele i anuncia que regalen 1,4 milions d’euros als hotelers de la Platja de Palma... mem qui endevina per què... exacte: per a la desestacionalització. Ens hem quedat a quadres, tots dos, sort que a mi no me mirava ningú, a Jarabo li espera una setmaneta que en serà l’ase dels cops. Li hem preparat aquest fulletó a corre cuita, vejam si pot salvar els mobles, es titula, endevina... Only in Winter:

Summer is horrible. It is not a joke: there is no capacity for so many people, there is no space nor resources. Neither water. Until now we have lived on destroying our landscape, sending our money to Madrid. Your footprint provokes more damage and requires more infraestructure which are not paid with what you pay for “All Inclusive Holidays”. Any day it is hotter than 40ºC (in the shade) and 30ºC at night and at the sea. About traffic jams, unbelievable. If you want to enjoy the Islands, do not think of coming in summer. Let’s see if you understand it: Don’t be an ass, come only in winter.

L’estiu és horrible. No és un acudit: no hi cabem no tenim més espai ni recursos. Ni aigua. Fins ara hem viscut de destrossar el paisatge enviant els doblers a Madrid. La teva petjada requereix de noves destrosses i infraestructures que no pagues amb el teu tot inclòs. Qualsevol dia ja passam de 40 graus (a l’ombra) i dels 30 a la nit i a la mar. I d’embossos, increïble. Si vols gaudir de les Illes ni se t’acudeixi tornar a l’estiu. Mem idò si t’entra: no siguis ase, vine només a l’hivern.

Ja m’ho deia mon pare: Mallorca necessita desestacionalització. El desestacionalitzador que desestacionalitzi bon embulladimonis serà. I per cert, la foto de capçalera (cala Vinyes), és de fa més de deu anys.