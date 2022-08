Ciutat sense taxis

Aquest estiu, com a una de les conseqüències de la massificació, ens ha tocat un dèficit de transport públic a Ciutat, com no es recorda de temporades anteriors. No és que hi hagi menys busos ni taxis. És mes, sembla que algunes línies d'autobusos s'han reforçat. Però continua sent del tot insuficient ates el volum de la població en temporada alta.

La manca de taxis, no només resulta un problema pels residents en general, i en particular per la gent gran, persones amb discapacitats determinades o amb problemes de salut que en necessiten per anar al metge o a l'hospital. Si no que ara ja és una dificultat també pels turistes. I és que s'ha fet habitual veure cues de visitants esperant un taxi.

Em pos al seu i lloc i pens que no m'agradaria viatjar a una ciutat on els busos van complets, amb la gent dreta i estreta com a sardines, sense poder recollir passatgers a les parades. I que després, si intentes agafar un taxi, se'm presentes difícil. No s'entén la incoherència i manca de previsió.

Si s'aposta per la massificació a l'estiu, almenys s'haurien de preveure solucions, abans que arrenqui la temporada. Tots sabem que Ciutat i l'illa incrementaran desmesuradament la seva població. Pensar que caldran més busos, taxis o el que sigui, hauria d'entrar dins la lògica habitual d'aquells que gestionen i prenen decisions.

Així, malauradament, no només s'aposta per la saturació, sinó també per l’absència de solucions als problemes derivats d'aquesta. I clar, quan a més dels residents, també ho paguen els turistes, es juga perillosament amb la imatge d'unes illes que, per una part, es venen com a idíl·liques, verges i tranquil·les, però que la realitat que palpa el turista quan és aquí, és ben diferent.

No només veuen una illa farcida de gent, sinó un territori caòtic, gens sostenible, que no aposta seriosament per transports públics que cobreixin tots els racons i, en definitiva, un país de mentalitat petita, totalment orientat al turisme, però alhora, incapaç d'oferir coses bàsiques, que es donen per sobreenteses en un indret com aquest.