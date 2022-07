Nou itinerari per a socarrar vianants

«El Centre de Desorientació Geogràfic Balear, conegut popularment com el pàrquing i els passadissos de l'Hospital Son Espases», sovint fa palesa la meva incapacitat per trobar el lloc que cerc. M’hi sol perdre i he de demanar ajuda a qualque amable persona que hi faci feina. Per les seves cares, no dec ser l'únic desorientat.

En aquesta magna obra de serveis sanitaris, això dels accessos no ho acaben de tenir bé. «S'oblidaren» dels vehicles de motor i hagueren d'improvisar-hi un pont. Per no pagar l’aparcament o perquè així ja els anava bé, moltes persones estacionaven els vehicles al Secar de la Real i anaven a peu per la vorera del camí dels Reis fins a l'hospital, perquè tampoc ningú no havia pensat en elles.

L'Administració, preocupada com sempre pels seus administrats, recentment ha convertit el tirany anterior en un «bon carril» per a vianants i bicicletes, i ha construït un altre itinerari apte per a socarraments.

La nova infraestructura, de poc més de quatre-cents metres lineals, connecta el carrer de la Real amb l'hospital. Altament millorable, contrasta amb el tram que duu fins a la rotonda de la carretera d'Establiments: tres fileres d'arbres i carril bici que, encara que no estigui segregat —com hauria de ser—, almenys està ben diferenciat de la zona de vianants. A més, en paral·lel hi ha una voravia exclusiva per a la gent que va a peu.

Amb el criteri una mica desorientat, donada l'amplitud de les seves virtuts (ombra, bellesa, delimitació, oxigenació i totes les que els experts els atribueixin), hi han sembrat alineats vint-i-nou exemplars de freixe de fulla petita.

Aquests freixes joves i de fulla caduca arribaran a fer una bona d'ombra, però la qüestió és on la projectaran. Ara per ara, la seva màxima eficiència es concentra al solar que pareix privat i que està arran del carril.

Els primers cent metres partint de Son Espases són aptes per fer-se bones cremades, ja que no els acordona cap arbre. Un plataner al començament ens enganya, ja que els tres-cents i busques de metres que venen seran escassament ombrívols. I, al capdavall, acaramullats en un redol petit, dues oliveres, un ametler i un garrover, sembrats per endiumenjar el redol, oxigenar una mica i poca cosa més.

La tira d'arbres sembrada devora la paret de pedra seca al costat nord-oest del camí, amb fanals intercalats, projectarà gran part de l’ombra dins el solar. Un altre contratemps serà el brancam que envairà el solar del veïnat d’aquí a no gaire temps.

Si haguessin sembrat els arbres al costat sud-est, sí que haurien servit per a qualque cosa més que per vestir la vorera: el vianant tindria ombra més estona i, encara que hi ha molta distància entre arbre i arbre, es crearia una barrera visual i física amb els vehicles, el carril quedaria encaixat entre el mur de pedra seca i la fila de freixes, de manera que seria més còmode passar-hi, i les branques en haver crescut no envairien l'espai del veí.

Al costat sud-est hi han dissenyat un mosaic enjardinat a consciència. Està format per plantes diverses, com ara mata, romaní o espígol, envoltades artísticament amb grava i escorça de pi trossejada. Si els experts haguessin invertit el costat de les plantacions, els beneficis serien molt superiors.

A més d'aquesta aproximació a la botànica, el carril que teòricament és per a vianants i bicicletes té deficiències notables, especialment greus perquè l’han inaugurat fa molt poc temps. No està senyalitzat i, en accedir-hi des de Son Espases, ja t’equivoques i acabes a una oficina; no està delimitat; dilapida metres ornamentals de zona enjardinada, la qual també podria separar els dos fluxos de trànsit del carril bici, com tocarien estar; només té un cartell informatiu de bicicletes al costat de la Real i, com ja he dit, els arbres estan sembrats a l’altre costat.

Pareix que tot aquest «scalextric» està acabat i segur que ben inaugurat. «Tal vegada» en una segona fase actuaran sobre les aportacions que acab de plantejar... Em pens que no serà així!