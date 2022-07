N’hi ha que volen que Catalunya encaixi en un projecte patriòtic superior anomenat Espanya

Espanya es crema. Ens hem de preocupar? Clar que sí. Són massa les persones perjudicades. I ho pagarem tots. Uns més que els altres. Sabeu quins són els que pagaran més? Jo també. Un temps pegaven foc els que volien urbanitzar territoris que no eren urbanitzables. Ara són els llamps de les tormentes seques. El temps no sé si és comprensible. Jo de cada dia l’entenc menys. Com no s’entén que el president presenti un munt de propostes bones i que ell quan ho fa, sap que no en durà a terme quasi cap. Com és possible que surtin tantes promeses de la seva boca com si fos un membre qualsevol del PP. Perquè fer promeses i no estar disposat a complir-les era cosa de les dretes. Serà que el PSOE ha passat part damunt del PP i s’ha col·locat entre aquests i Vox? No sé si ha fet això, però cosa ha fet.La diferència és que als del PP se’ls creia i a Sánchez ni això. Ja no el creu ningú. Els del PSOE riuen quan les coses van malament però es nota una lleugera millora. Riuen. Resulta que el virus de la Covid continua matant persones, emmalaltint-ne unes altres i enviant als hospitals uns i uns altres a les UVI. Llavors com que en mata menys, en contagia menys i n’envia menys als hospitals i a les UVI, les ministres comenten la jugada totes somrients, perquè si en mata menys vol dir que existeix una milloria. És com si haguéssim tengut un incendi que ha cremat 10.000 hectàrees de terreny i a partir d’aquell moment totos els incendis que només en cremin 9.000 o 8.000 o menys fessin riure. Per això haurem de tornar a experimentar la dreta veurem si fa que ens espabilem. Perquè això passa també. A més espoliació, a més persecució, a més repressió... i a més maltracte, més pèrdua de son, més mobilització, més reacció i més manifestació. Segur que un dia d’aquests despertarem. Que no l’heu vist al farmacèutic amb cara de dimoni i d’ase a la dreta de la “Ciutadana” amb cara d’assentiment quan la dirigent dels Cs diu que Sánchez havia d’haver tirat la porta pels morros d’Aragonés en lloc d’obrir-la de bat a bat.

Pablo Iglesias ha aconseguit que l’escoltin quan s’ha vist que era fals que hagués rebut 200.000 euros de Nicolás Maduro i que era una notícia inventada per Inda i ha acusat els periodistes d’usar notícies falses i utilitzar-les una i una altra vegada. Però el que no ha dit és que quan les clavegueres de l’estat varen fabricar notícies falses contra Xavier Trias, ell, Pablo Iglesias no va tenir cap problema en utilitzar-les i així va aprofitar per atacar-lo, inssultar-lo i difamar-lo. El va atacar i li va dir lladre i corrupte. Es veu que no segueix les receptes que recomana als altres.

Iñigo Errejón, que va formar part dels dirigents de Podemos, que en va sortir i va fundar Más Madrid, ha manifestat que ha de passar temps per arribar a una solució per la qual una nació en termes culturals, com és per a ell, Catalunya, pugui encaixar en un projecte patriòtic superior anomenat Espanya. Això és el que va manifestar en una entrevista al diari ‘El Mundo’ on també va dir que vol construir una pàtria espanyola que doni seguretat sobre el fet que els que hi viuen estiguin lliures de por, de precarietat i d’exclusió. Diu que vol construir-la amb orgull progressista i democràtic. Ha rebutjat les solucions administratives i coactives. Vol seduir més que coaccionar. Messies sempre en surten i en sortiran. S’oblida que fa més de 300 anys que en rebem de coaccions i que ja no tenen remei possible. O sí. En tenen un, de remei, i aquest només és la independència. Per aquí grata-hi Errejón!

Ara una notícia que no té massa a veure amb l’espoliació o repressió d’Espanya a Catalunya, sinó de com s’actua quan es fa com si fos Espanya: La policia local de Calella (el Maresme) ha detingut dos homes, els dos de nacionalitat francesa i de 84 i 53 anys, quan varen intentar entrar a casa seva, ocupada de manera il·legal, per tal de recuperar-la. Els fets varen passar en un dels blocs dels apartaments Codina quan els dos homes varen veure que alguns desconeguts havien entrat i havien convertit casa seva en la seva llar. Amb una pota de cabra varen entrar al domicili i la història va acabar de manera incomprensible. Els dos homes detinguts per haver entrat a casa seva, acusats dels delictes d’entrada a domicili aliè i coaccions. Un dels dos homes va fer servir un esprai contra els ocupes. Per haver fet això varen acabar passant la nit a la comissaria.

Els dos homes francesos varen ser detinguts i posats a disposició dels Mossos, que els han fet passar a disposició judicial, i han quedat en llibertat amb càrrecs. Com que el seu objectiu era fer fora els ocupes de casa seva, prenent-se la justícia per la seva mà, no es descarta que també puguin ser acusats d’un delicte de realització arbitrària del propi dret. Se’ls acusará de qiualsevol barbaritat i nosaltres haurem de quedar amb els pèls ben arreveixinats.