La nuclear com a energia verda i l'OTAN com a animal de companyia

La doctrina del xoc (subtitulat: L'ascens del capitalisme del desastre, és un llibre de la periodista canadenca Naomi Klein, publicat en anglès el 2007. El llibre explica com les polítiques econòmiques més dures han aconseguit rellevància en països amb models de lliure mercat no pel fet de ser populars, sinó a causa de l'impacte en la psicologia social a partir de desastres o contingències importants. Aquests 'xocs' han provocant que davant la commoció i la confusió, des del poder es puguin fer reformes impopulars.

Aquests darrers anys hem viscut el xoc de la pandèmia a nivell mundial i a nivell europeu vivim el xoc de la guerra de l'exèrcit rus contra Ucraïna.

De moment, en ple 'xoc', ja ens han 'colat' una brutal (i en molts casos, injustificada) pujada de preus.

I, talment com en aquell anunci en que s'acabava acceptant el pop com animal de companyia, ens volen fer passar l'energia nuclear com a energia verda.

I més despesa militar i més OTAN.

I tot culpa de Putin...