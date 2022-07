Abriga’t bé!

De ben segur que tots tenim dins el cap la imatge d’un progenitor, pare, mare, padrí o padrina dient-nos que ens abriguem bé.

En els temps que corren, abrigar-mos bé vol dir dur una bona màscara ben posada. La setena onada del virus està fent ja el seu agost. Les variants d’Omicron BA4 i BA5 són les més contagioses hagudes fins ara, i contràriament al que pensa la gent, les més mortals.

La retirada de les màscares mesos enrere fou interpretada per la gent com un senyal que la pandèmia ‘ja havia passat’, o que si més no a partir d’ara seria poca cosa. La realitat, però, sembla ser prou distinta. Que sigui ‘legal’ anar sense màscara no vol dir que no sigui més que recomanable dur-la, des d’un punt de vista de salut, individual i pública. El virus segueix essent-hi, i és més contagiós que mai.

Per tant, encara que faci calor, abrigau-vos bé.