Una tribu en perill d’extinció

Otan no, no i no! O sí? OTAN és la salvació! De qui? Cada dia n’hi ha més que pateixen fam. Doncs comprarem més armes! Nuclears? Diuen que cada dia hi ha més suïcidis. Vos imaginau que qui pot pitjar el botó de la bomba nuclear es vulgui suicidar? Idò a això vivim exposats. L’OTAN amb l’excusa de defensar la part Sud, per allò de Ceuta i Melilla, ha assegurat la unitat d’Espanya. Per allò que l’OTAN ha de garantir la integritat territorial. En qui es pensava, en Ceuta i Melilla, o en Catalunya? Sembla que la independència de cada dia s’allunya més. S’han posat les mans al cap perquè hi havia 10.000 policies encarregats de la seguretat d’uns 40 caps d’estat. Mai no s’havia mobilitzat tanta policia deien alguns… o tots els periodistes. Ningú no s’enrecordava dels 12.000 que es varen mobilitzar per massacrar catalans. Quina memòria més curta! Els 12.000 massacradors indiquen la importància que tenim. Segurament ens varen fer pagar les molèsties. Perdem la importància a l’hora de rebre doblers. A l’hora de pagar, ens toca esser els primers! Té cura això? O és una mala ferida? Qui sap? Qui lo sà? Ja ho veurem què serà en esser cuit. Es courà mai? Sembla que fins i tot no ens deixaran tenir encenedors. Tampoc no ens enviaran les armes que envien a Ucraïna. No fos cas que…

I el PP tot content, amb això de l’OTAN i la integritat territorial, però hi posa emperons no fos cas que li prenguessin uns centenars de vots. El cacic galleg diu que aquest no és el sentit d’estat del PP, sinó que és el sentit d’estat del govern espanyol, sense especificar què és el sentit d’estat de cadascú. Això no arriba ni a populisme…

A Burjassot, a principis de mes es va anunciar l’extinció de la Fundació Vicent Andrés Estellés, de manera unilateral per part de l’ajuntament de Burjassot, fet que va suposar un greu retrocés en la vida cultural del país. A partir d’aquí un grup d’entitats culturals varen construir una plataforma, des d’on es va denunciar que l’ajuntament de Burjassot havia mantingut la fundació amb una mínima ajuda, i que quan el 2016 varen rebre un requeriment del govern espanyol no varen fer res per posar-hi remei ni varen intentar salvar-la. Crec que va ser la plataforma que va presentar una declaració institucional a l’Ajuntament en la qual es demanava crear novament la Fundació Vicent Andrés Estellés i amb la seu a Burjassot. Presentada a votació la declaració institucional, els socialistes del PSOE hi han votat en contra, igualment s’hi han oposat el PP, els Cs i Vox, mentre que Podemos i Compromís ho han fet a favor. Això que demanaven que la gestió fos compartida entre la Generalitat, la Diputació, la Universitat i la família del poeta. On vas PSOE? Vas pel món ben perdut.

Una altra entitat que també va ben perduda és el govern català, al qual se li ha ocorregut donar la creu de Sant Jordi als Estopa, perquè han fet molt per la cultura catalana. Clar, el que varen fer va ser juntament amb Pau Donés, Loquillo i Javier Cercas, oposar-se a la independència de Catalunya, qüestionant el procés iniciat per CiU i ERC, en declaracions al diario ABC. Sí, govern català, han fet molt per la cultura catalana, sí, per la cultura catalana espanyola.

L’entitat benefactora i protectora de la llengua catalana, la Plataforma per la llengua, ha denunciat que el govern espanyol obliga a traduir al castellà tots els documents presentats per aconseguir ajudes i subvencions.

Un dels casos que s’ha denunciat al servei de queixes de l’entitat és el d’una subvenció del Ministeri de Drets Socials del govern espanyol, liderat per Ione Belarra, que està relacionada amb la implementació de l’Agenda 2030. En aquest cas, una cooperativa d’habitatges i locals socials de Valls s’hi va presentar, i va rebre un requeriment per tal de traduir la documentació al castellà. Segons l’ONG, la cooperativa va haver de pagar 1.493,69€ per a satisfer la petició del ministeri espanyol, tot i que finalment li varen denegar la subvenció. “Però fins i tot si els l’haguessin concedida, la situació hauria estat injusta, perquè aquest cost només l’havien de pagar les empreses que no tenien els estatuts en castellà”, expliquen.

Per justificar la discriminació, els tècnics del ministeri varen apel·lar a l’article 15.1 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que diu que la llengua dels procediments tramitats a l’administració general de l’estat espanyol és el castellà. “Només admet que els tràmits amb un òrgan de l’administració estatal es facin en una altra llengua oficial en el cas que aquest òrgan tingui seu en una comunitat autònoma en què aquesta altra llengua sigui oficial”, ha comentat l’ONG. De totes maneres això es repeteix una i altra vegada. Són moltes les entitats que pateixen aquest escarni il·legal si s’han atrevit a presentar la documentació en català, que molts ja no s’hi atreveixen. Tots aquests fets no fan més que certificar que la nostra tribu està en perill d’extinció.