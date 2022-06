El català i l’independentisme fan nosa fins i tot a molts catalans

Una altra revetla de Sant Joan amb excessos. Sembla que a l’únic lloc que no s’està disposat a cometre excessos és a la feina. La natura no vol quedar enrere. Una tempesta va encendre devers 45 focs diferents amb llamps que calaven foc allà on pegaven. Es pot educar la natura? Els humans cometien excessos a la vora del mar i deixaven les platges com a vertaders camps de deixalles. Es poden educar els humans? Qualcú sap per què els andalusos voten la dreta? Ja no recorden que la dreta és la que els va matar de fam i els va fer emigrar a altres indrets de l’estat? O deu ser que no hi ha esquerra? I el PSOE? Algú sap què és el PSOE? Tant el PSOE com el PP són dos partits neoliberals. Sí. Aquells que són fabriques de misèria. Llavors els votants, si en són conscients, hauran de vigilar quina fàbrica produirà menys misèria. I votar-los fins que trobin partits que realment es dediquin a eliminar la misèria existent, perquè en el món existeix riquesa suficient per eliminar la misèria si s’aconsegueix que no hi hagi excessos. És una regla de tres directa. A menys excessos, menys misèria. A més excessos, més misèria. Triau! No tothom pot esser com en Rafel Nadal ni tampoc com els Ronaldo. Menys iots a la badia i més pa per dur-se a la boca dels qui pateixen fam. Menys untures per tenir la pell ben bronzejada i més ventiladors per evitar la calorada. Més vendes directes i menys intermediaris. Sabeu que existeix una persona que ven melons i síndries a 1 euro cada peça? I diu que encara hi guanya molts de doblers. Ens hem molt mal organitzat. És molt difícil d’arreglar. Però es pot intentar fer-ho. S’ha d’intentar. Segur que té solució. Sabeu què és amb aquesta calor quedar-se tancat dins un ascensor que s’ha avariat, tocar l’alarma i que allà et surti una veu dient que tots els assessors estan treballant i què esperis o que vagis a la seva pàgina web? Què vos pareix si cridam a l’112? Idò aquests fan que arribi la policia i els bombers, abans que la casa t’hagi enviat un tècnic a arreglar-ho. I a partir d’ara pujarem per l’escala. I què vos pensàveu?

Més atacs al català. Un usuari d’un establiment de la cadena Kentucky fried chicken de Terrassa fa una piulada on comenta en el perfil de l’establiment i al mateix temps denuncia que en aquest lloc per fer la comanda no es donava l’opció per canviar l’idioma al català. L’establiment podria no haver contestat, però aquesta vegada sí que varen contestar per dir que no tenen cap obligació de fer servir el català i s’atreveixen a suggerir al client que podria aprendre a parlar espanyol. Quan volen donar importància a la seva llengua, sempre li diuen espanyol. Ho tenen clar. I aquests casos ja cansen.

A l’ONU es feia una sessió que tenia un traductor de les diferents llengües que s’utilitzaven al castellà, però quan el president d’Òmnium Cultural ha denunciat a les Nacions Unides la complicitat de l’estat espanyol amb l’espionatge a l’independentisme català no ha fet la traducció simultània, tot i que la declaració d’Antich la feia en francès i subtitulada. Ha posat l’excusa que el so no era prou bo i que no la podien interpretar, tot i que ho ha fet amb la resta de polítics i organitzacions. Està clar, tant la llengua catalana com l’independentisme català els molesten més que un bony al cul. No en volen ni sentir parlar.

A les eleccions d’Andalusia un reprensentant d’Esquerra Unida feia un míting en aquests termes: “Por qué dejamos que el dinero se vaya a Catalunya i no a Andalusia? Si Catalunya es independentismo i el independentismo es egoismo. Quieren comer en un plato i no quieren compartirlo. Todo lo quieren para ellos. ¿Qué haremos si mañana Cataluña se independiza? Después lo hará Euskadi i después lo hará Galicia. ¿Qué quedará de España? ¿Cómo se pagarán los PER?” Pensen que si aquestes tres nacions s’independitzen només quedaran quatre “peles meles”. I Madrid? O no és suficient Madrid per obtenir riquesa? Es veu que no.

Fa estona que denunciam que moltes de les coses que ens passen és per mor de la nostra actuació. Em referesc als problemes que té el català per a normalitzar-se. Al twitter ha aparegut una denúncia que afirma que la majoria de programes de la TV de Martorell es fan en castellà. I davant una discussió sobre per què es feia així si al carrer no hi havia tant de castellà com als programes televisius, els de la TV de Martorell han afirmat que ho feien en la llengua que ho feien perquè així era com els anava bé i que continuarien fent-ho com els vengués de gust i no farien gens de cas de la persona que denunciava l’excés de castellà. I així ens va. Tenim remei? Hem de creure que sí, encara que és ben difícil.