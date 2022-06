Entre l’aula i el jutjat

Fer d’advocat té alguns moments bons enmig d’una allau de glops agres. Un dels avantatges de la professió és tenir ocasió de topar, a vegades com a adversaris, amb persones immenses. Homenots, en diria Josep Pla. Sense cap dubte, els que hem tengut la sort de conèixer professionalment en Gabriel Garcias Planas el trobarem molt a faltar. Ens mancarà com a company -quin orgull poder dir això-, com a professor, com a referent i, sobretot, com a una de les persones més cordialment intel·ligents que haurem pogut tenir ocasió de trobar a aquest món. Que la terra et sigui lleu, 'Don Biel'!