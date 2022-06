El fantasma de la Pride Week

En un article de la setmana passada, tot just esclatar la polèmica per les declaracions de Kristin Hansen, ja advertíem que Sonia Vivas s'havia posat en el punt de mira d'amples sectors de l'esquerra amb l'esperpèntica celebració de la Palma Pride Week i que algú havia d'assumir responsabilitats polítiques. Ara bé, el que no podíem imaginar, és que la situació derivaria en el vergonyós espectacle que hem viscut aquesta setmana.

Sonia Vivas i la Pride Week ja són història. Però l'espectacle mediàtic de comunicats incendiaris, signatures d'autorització pocs minuts abans de la destitució, contra declaracions i reunions extraordinàries per cancel·lar l'esdeveniment, constitueixen un teatre funambulista que fa mal al pacte de govern de l'Ajuntament de Palma, als ciutadans i sobretot a les persones del col·lectiu LGTBIQ.

No hi ha dubte que el batle José Hila ha pres la millor decisió. La mercantilització dels actes de la Pride Week era evident. El programa estava plagat de pseudoteràpies i «xamanades» a les quals una institució pública no pot dedicar-hi el més mínim recurs públic. La reivindicació dels drets LGTBIQ brillava per la seva absència en un cartell dedicat a l'espiritualitat 'new age', la festa i el rèdit econòmic.

Però hem de reflexionar per què des de l'Ajuntament de Palma no es va reaccionar abans i es va esperar que la situació fos insostenible. Algú a Cort hauria d'haver donat la veu d'alarma quan Ben Amics, entitat referent en la lluita pels drets LGTBIQ, es va desmarcar ben prompte de l'esperpèntic «festival» que tramava Vivas. Tant costava veure el que passaria? La lluita pels drets civils no es pot «banalitzar» i sembla que els nostres responsables polítics «progressistes» han après aquesta setmana una dura lliçó.

Ara els hi toca remuntar la situació, cohesionar el govern de Cort i no deixar que la Pride Week es converteixi en un «fantasma» que marqui el darrer any de legislatura. Ara els hi toca fer feina i, de cara a la reivindicació del 28J, els hi toca escoltar la lluita diària que desenvolupen els col·lectius LGTBIQ per millor els drets i la vida de les persones del col·lectiu, tan desateses durant el mandat de Sonia Vivas. Si no han pogut evitar aquesta crisi de govern, almenys que mantenguin la dignitat política.