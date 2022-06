Cada vegada que Pedro Sánchez obre la boca, puja l'electricitat

Nou exercici de trilerisme del Govern espanyol de Pedro Sánchez. Atenció perquè aquesta vegada la bolla és ben difícil de seguir.

La primera subhasta d’electricitat amb el límit al gas de 40 euros per megawatt-hora ha finalitzat amb un preu de 165 euros per megawatt-hora, un 23% inferior als 214 euros que va costar l’electricitat en el mercat majorista aquest dimarts i un 16% inferior a la mitjana dels primers 14 dies del mes (197,50).

Però resulta que aquest no serà el preu definitiu al qual pagaran els consumidors aquest subministrament ja que per obra i gràcia de Pedro Sánchez, s’hi ha de sumar la 'compensació' a les centrals de cicle combinat que hagin entrat en la programació, i també el 'descompte per la venda' d’electricitat a França, que suma un total de 59,27 euros MWh. Això dona com a resultat un preu mitjà de l’electricitat de 224 euros Mwh...

Resultat final: els consumidors pagarem l'electricitat 10 euros més cara que aquest dimarts i 25 euros més que la mitjana de la primera quinzena.

Ens diuen que prenen mesures per fer baixar l'electricitat i la fan pujar.

D'això se'n diu estafa.