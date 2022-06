Sonia Vivas, en el punt de mira

Sense ser agosarats, podem dir que la polèmica ja marca la Palma Pride Week. Les lamentables paraules de Kristin Hansen, fundadora d'Ella Global Community i organitzadora de l'esdeveniment, mostren un profund menyspreu i desconeixement de la realitat de Mallorca. Quan algú s'equivoca, està bé demanar disculpes, però hauríem de reflexionar sobre les conseqüències polítiques d'aquest inacceptable incident.

I és que, en primer lloc, cal tenir present que la Setmana de l'Orgull, tal com l'ha programada l'Ajuntament de Palma, és, més que res, una aposta personal de Sonia Vivas, regidora de Justícia Social i LGTBI, que no ha comptat amb el suport de les entitats i els moviments socials de Palma. De fet, Ben Amics no tardà a desmarcar-se de la celebració d'aquest 'Orgull' per considerar-lo buit de contingut reivindicatiu i només ha convocat una manifestació el 28J.

Vivas, no només s'enfrontà amb les entitats històriques del moviment LGTBIQ, sinó que a més amenaçà de trencar el pacte de Govern de Cort acusant el seu company de partit, el regidor Alberto Jarabo, de posar bastons a les rodes amb la tramitació dels permisos. Potser per Podemos les coses van caldejades, ja que ha estat el partit que més ha fet sentir la seva veu en contra de les declaracions de Hansen.

I és que, en segon lloc, no només són condemnables les expressions sobre les lesbianes i la Part Forana, sinó també les nombroses referències classistes del discurs de l'organitzadora. Com ha denunciat l'STEI, el «mercantilisme» sembla la tònica dominant d'un discurs que més que reivindicar drets i dignitats, vulgui vendre una promoció turística i econòmica. Sembla que els drets de les persones LGTBIQ siguin reduïbles a un mer aparador festiu, turístics i econòmic, buidant tot el contingut crític i reivindicatiu que històricament ha tingut la celebració de l'Orgull.

Vivas s'hauria de demanar si més que una Palma Pride Week amb més de 60 actes (que per cert se celebraran al Parc de la Feixina amb el rebuig dels veïnats) no seria millor un gran acte reivindicatiu consensuat amb tots els col·lectius històrics i deixant clar que, més enllà de la festa, hi ha la voluntat de continuar la lluita, dia a dia, per assolir drets i reconeixements socials.

Al marge d'això, el que sembla clar de la nefasta presentació de la Palma Pride Week d'aquest divendres és que Vivas s'ha posat en el punt de mira, no només de l'extrema dreta més rància de Vox, sinó d'amples sectors de l'esquerra i el moviment LGTBIQ de Mallorca, començant pel seu mateix partit. Per ventura, alguns haurien de reflexionar si és el moment de demanar o assumir responsabilitats polítiques.