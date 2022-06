Intoxicació espanyola i 25% en castellà

L’estiu ha arribat abans d’hora. Llavors diran que no existeix el canvi climàtic, com deia el cosí d’en Rajoy. Com que no hi ha esquerra, la dreta guanya i guanyarà. Els socialistes perdran la seva font de vots. Andalusia és sacsejada per Vox. El PSOE fa el ridícul per allà on passa. Fins i tot els seus cap pensants com González que ja fan cadufos. El Govern presenta un balanç positiu a l’hora de comptar els aturats. El gallec del contraban diu que no es pot dir que els fixos discontinus treballin i llevin un gran nombre de persones dels comptes de l’atur. Jo no hi entenc, però el que puc dir és que he llegit un contracte de treball en què es contractava una persona perquè treballàs 5 hores setmanals de manera indefinida. Per això es podia dir que era una persona fixa, però tenia treball? Les mentides proliferen per totes bandes. Com més mentider siguis, més polític. Els currículums vitae dels polítics seran millors quantes més mentides es puguin certificar. Quin món! En Nadal té mal a un peu i passa a la final del Roland Garros, perquè el contrari es fa mal a un peu. Coses de la vida!

Rússia destrueix Ucraïna i ajuda a destruir el comunisme. Putin governa dictatorialment i destrueix el món com un diable. Els de Vox es fan un llepadits. Estan més contents que un pasco. Viuen totalment orgasmats. Avui el sol no ha sortit encara. Hi ha molta basca. Els àrabs d’aquí i d’allà volen vendre les filles a bon preu. Continua havent-hi molts suïcidis. De tant en tant es desperten els instints criminals i es cometen homicidis i assassinats. Uns viuen per lluitar i uns altres lluiten per viure.

Cada dia es poden veure i escoltar les televisions espanyoles dient que la Generalitat de Catalunya prohibeix a les seves escoles que compleixin la sentència del 25% en castellà, cosa que escandalitza els espanyols i crea més catalanofòbia, però quina és la realitat. Vet-la aquí:

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha enviat a les direccions dels centres escolars les instruccions sobre com han d’actuar a partir d’ara, en què s’ha acabat el termini donat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per aplicar la sentència del 25% en castellà. En el text, la conselleria assumeix la responsabilitat de validar els projectes lingüístics, però demana als centres que assumeixin el castellà com a llengua d’ús curricular i educatiu.

El departament adjunta a la instrucció un qüestionari de set preguntes que la direcció del centre ha de respondre afirmativament si vol que el projecte lingüístic de l’any vinent sigui validat per la inspecció. Una d’aquestes preguntes demana si el projecte lingüístic del centre preveu també el castellà com a llengua d’ús curricular i educatiu. Si hi ha cap direcció que respongui negativament alguna de les preguntes, s’haurà d’adaptar el projecte lingüístic i procedir a la corresponent aprovació d’aquesta modificació per part del consell escolar. On veuen els intoxicadors espanyols la prohibició de fer el 25% en castellà?

Per vetlar que el projecte aprovat s’apliqui, la conselleria preveu que els inspectors facin un seguiment sobre la qüestió, en el marc de les seves visites ordinàries o en un pla d’actuació específic.

Aquest qüestionari s’ha de respondre abans del dia 30 de juny, perquè els projectes lingüístics del curs que ve, ja quedin actualitzats segons la nova normativa. L’únic que es pot dir és que la sentència del tribunal diu que els centres ja haurien d’estar adaptats. D’això és de l’únic que els poden acusar els intoxicadors espanyols.

El que ha dit en conferència de premsa el conseller d’Educació Josep Gonzàlez Cambray és que el seu departament assumirà tota la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics de les escoles. Textualment ha dit: “Els projectes lingüístics s’han de complir. Els docents no poden triar en quin idioma volen fer la classe, l’han de fer en l’idioma que explicita el projecte lingüístic del seu centre.” Queda clar, o no? Es veu que per als Cs no hi queda gens de clar, perquè el portaveu de Ciutadans al parlament, Nacho Martín Blanco, ha anunciat que demà la seva formació presentarà una denúncia a la fiscalia contra el conseller per “incompliment flagrant” de la resolució del TSJC que imposa un 25% de castellà a les escoles. En conferència de premsa, ha assegurat que el decret del govern és una presa de pèl. I d’aquest ignorant mamen els intoxicadors espanyols.