Un dels episodis més atroços de la Història de la Humanitat és la conquesta de les Amèriques per part dels colonitzadors enviats per la Corona de Castella.

I una de les imatges més recurrents en l'imaginari col·lectiu espanyol és la dels nouarribats intercanviant «espejos, cascabeles, cristalitos de colores y otras baratijas» per l'or que lluïen els nadius en els seus cossos i demanar-los d'on havien tret aquell material... abans d'assassinar-los bestialment.

El Govern espanyol de Pedro Sánchez va presentar, fa més d'un any, al govern català una proposta que pretenia aparcar el procés d'autodeterminació de Catalunya. I va batiar aquesta operació de maquillatge polític com 'Agenda para el reencuentro' (advertim que la seva lectura, en l'actualitat, pot provocar una greu pujada de tensió o un intens atac de riure, depenent de com vos prengueu les coses a aquestes alçades).

Mentre el barrut de La Moncloa parlava de reencontre, la vertadera agenda desplegada per l'Estat espanyol al poble català ha consistit en:

- Intensificació brutal de la repressió contra els militants independentistes, amb més de 3.000 persones represaliades.

- Revisió dels indults parcials als líders independentistes que havien estat empresonats per raons polítiques i que les institucions europees havien imposat la seva excarceració abans d'enviar els doblers de l'enèsim rescat econòmic.

- Criminalització i laminació del català a l'escola i imposició de l'ensenyament en castellà.

- Engany als negociadors catalans de la Llei de l'audiovisual, que al final no recull allò pactat.

- Humiliació a les institucions catalanes a compte dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu.

- Persecució i obstaculització de l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya.

- Espionatge i monitorització il·legal dels telèfons mòbils de ciutadans catalans Entre els quals advocats) amb programes com l'anomenat Pegasus.

- Manteniment de l'espoliació fiscal.

- Estafa en la inversió real de l'Estat a Catalunya, executada només en un 40 per cent d'allò que s'havia pressupostat, mentre que a Madrid el grau d'execució no és que sigui del 100% sinó que arriba al 180%.

Aquesta és la vertadera 'Agenda del Reencuentro'.

No debades cal recordar que una part dels dirigents espanyols, darrerament, al criminal holocaust d'indígenes americans li diuen 'Encuentro'.