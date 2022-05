El fanàtic espanyolista Miguel Lázaro seguirà cinc anys més liderant el Sindicat Mèdic

L'ultra espanyolista, Miguel Lázaro continuarà cinc anys més liderant el Sindicat Mèdic de Balears (Simebal). En una assemblea extraordinària realitzada aquest dijous en el Col·legi de Metges (COMIB) per a elegir als càrrecs del Comitè Executiu del sindicat, Lázaro ha revalidat la seva presidència després de romandre 9 anys en el càrrec.

No s'entén com així un col·lectiu tan respectat com el dels metges manté un individu d'aquestes característiques com a representant. La única cosa positiva és que així el mantenen allunyat dels pacients.